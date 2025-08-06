Кадыров исчез после инцидента в море, а потом появился очень похудевшим (фото)

Лидер Чечни Рамзан Кадыров резко похудел / © скриншот с видео

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров исчез после того, как едва не утонул в море в Турции. Позже он появился совещании с чиновниками республики и имел заметно похудевший вид.

Об этом свидетельствует видео с совещания.

После того, как Кадыров едва не утонул в море на пляже пятизвездочного отеля в турецком Бодруме, его отправили в частную больницу. Состояние чеченского лидера было стабильным, но он должен был находиться под наблюдением врачей.

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По информации издания Ensonhaber, после того, как Кадыров выписался из клиники в Бодруме и вернулся в Россию, его заметили в спортзале. Лидер Чечни занимался на велотренажере и играл в бильярд.

После инцидента Кадыров внезапно прекратил появляться на публике. Однако 5 августа политик опубликовал в своем телеграм-канале видео расширенного совещания под своим руководством о социально-экономической ситуации в регионе.

На ролике видно, как Кадыров просит чеченских чиновников отчитаться о работе. Также заметно разительное похудение лидера республики.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров резко похудел / © скриншот с видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров резко похудел / © скриншот с видео

Напомним, 24 июля Кадыров чуть не утонул во время отдыха на элитном в Турции на побережье Эгейского моря. Политик зашел в море, «внезапно начал терять сознание» и нырнул под воду. После этого Кадырова вытащили из воды и доставили в частную клинику.

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А до этого, в середине июля, в Чечне опубликовали ролик с Кадыровым, снятый во время встречи с начальником местного управления ГАИ Идрисом Черхиговым. Примечательно, что на видео лидер Чечни был показан всего несколько секунд: он смотрел в одну точку и безэмоционально разговаривал на чеченском языке.