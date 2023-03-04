Кадыров, который якобы серьезно болен, представил Путину своего преемника: опубликованы фото

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Ахмат, встретился в Москве с диктатором Владимиром Путиным. Говорили они преимущественно о прошлом. Путин рассказал Кадырову-младшему о его дедушке Ахмат-Хадже, его жизненном пути.

Об этом пишут российские СМИ.

"Президент рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чем мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи", – передают подробности встречи прокремлевских СМИ.

Кадыров-младший занимает должность председателя Совета регионального отделения общественного движения детей и молодежи "Движение первых".

Как отмечают росСМИ, 17-летний Ахмат готовится к свадьбе. В Чечне по этому случаю власти назначили выплаты в 100 тысяч рублей другим молодоженам, которые будут вступать в брак в тот же день, а также заявили, что компенсируют их расходы на празднование.

Фото: росСМИ

Напомним, немецкое издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно, а на видео он часто не может открыть глаза. Издание предполагает, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.

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