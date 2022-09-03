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Кадыров может получить новую должность: СМИ назвали, какую именно

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Кадыров может получить новую должность: СМИ назвали, какую именно

Чеченский лидер Рамзан Кадыров может быть назначен на руководящий пост в Росгвардии, если уйдет с нынешнего поста.

Хотя намеки на свою отставку Кадыров делает далеко не в первый раз.

Об этом сообщает русскоязычное издание "Медуза" со ссылкой на близкие к администрации президента России источники.

"Один из близких к администрации президента РФ источников "Медузы" сообщил, что сейчас рассматривается возможный переход Рамзана Кадырова на руководящий пост в Росгвардии", – говорится в опубликованной информации.

Заметим, что именно в состав Росгвардии входит батальон "Ахмат", члены которого – те же "кадыровцы" – воюют сейчас против Украины.

В то же время, издание отметило, что Кадыров неоднократно рассуждал о возможной отставке. Соответствующее заявление он делал еще в 2016 году до победы на выборах в Чечне. А в 2017 году заявлял, что отставка является его мечтой.

Напомним, Кадыров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что подумывает об отставке: сказал, что его "время пришло" и "постараемся, чтобы вовремя уйти".

Заметим, накануне российский оппозиционер Марк Фейгин предполагает, что в случае отстранения Сергея Шойгу от должности министра обороны РФ на этот пост могут назначить действующего главу Росгвардии Виктора Золотова.

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