Кадыров и Путин / © Associated Press

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Несмотря на демонстративную поддержку Кремля и громкие заявления о десятках тысяч отправленных на фронт бойцов, глава Чечни Рамзан Кадыров на практике оберегает местное население от масштабного участия в войне против Украины.

Об этом пишет The Economist.

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Реальные потери Чечни в войне

Сообщается, что столица Чечни Грозный выглядит мирной. Здесь строят небоскребы и предлагают скидки на жилье в новом «Путинском районе» для участников войны. Однако в городе нет никаких упоминаний о чеченских бойцах, погибших в Украине, хотя в местном музее есть память о других войнах.

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Публичная риторика Рамзана Кадырова остается крайне воинственной. В частности, 18 июля он заявлял о готовности выполнять любые приказы Путина. А ранее отчитывался, что Чечня якобы отправила на войну 70 880 бойцов. По оценкам Economist, это составило бы 9% мужского населения республики — самый высокий показатель среди всех регионов РФ.

Реальная статистика свидетельствует о другом. По данным независимого издания «Медиазона», по состоянию на 10 июля была подтверждена гибель 539 выходцев из Чечни. Это 0,2% от общих потерь России, хотя на республику приходится 1,1% населения РФ.

Почему Чечня избегает массовых потерь

Как объясняют источники издания, после двух жестоких войн 1994-2009 годов немногие в Чечне заинтересованы воевать за интересы Москвы.

«Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы — отдельный мир», — цитирует The Economist слова влиятельного чеченца, связанного с руководством республики.

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По его словам, Кадыров прекрасно понимает ситуацию и не хочет жертвовать своим народом ради «русского мира». Кроме того, значительную роль играет историческая память. Жители республики постарше в полной мере помнят российские бомбардировки и жестокие «чистки» 1990-х и нулевых годов.

Сообщается, что благодаря огромным субсидиям из Москвы и лояльности Кремлю Кадыров получил больше власти, чем любой другой российский губернатор, и фактически не допустил принудительного массового призыва в республике.

Более того, войну он использовал для укрепления собственного имиджа «защитника» и проверки лояльности потенциальных оппонентов. Например, бывшего замминистра Апти Алаудинова, подозреваемого в сговоре, назначили командующим спецподразделения «Ахмат».

Кем на самом деле укомплектован «Ахмат»

В издании отмечают, что бойцы «Ахмата» обрели популярность благодаря активности в соцсетях и съемкам вдали от передовой, за что их часто называют «войсками TikTok». Сам Алаудинов признавал, что этнические чеченцы составляют всего около четверти личного состава подразделения. Остальные привлекаются из других регионов России за счет денег, которые Кадыров получает из федерального центра.

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«Кажется, они участвуют, но им приказано не переусердствовать и заботиться о себе», — отметил источник.

В то же время власти используют войну как инструмент внутренних репрессий. По данным «Новой газеты», неугодных лиц — уголовников, родственников оппозиционеров, людей с алкогольной зависимостью или представителей ЛГБТ-сообщества — заставляют подписывать контракты с минобороны РФ. Причем районным начальникам полиции ставят планы находить по 25–50 человек в месяц.

Несмотря на это, в Чечне есть и те, кто воюет по идейным убеждениям, веря кремлевской пропаганде о противостоянии с Западом. Однако в целом Кадырову удалось использовать ситуацию так, чтобы уберечь основную часть коренного населения республики от фронта, закрепив за собой статус лидера, который бережет своих земляков.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в РФ придумали очередную «победу». Россияне отчитались о захвате населенного пункта, которого не существует с прошлого столетия.

А на Кинбурнской косе фактически в ловушке оказались более 2500 российских военных, которые прячутся в лесах и блиндажах. Силы обороны Украины ежедневно наносят сокрушительные удары по позициям врага, несмотря на попытки россиян подтягивать новые резервы.

К слову, потери российской армии в войне против Украины приближаются к 1,5 миллиона. На фоне значительных потерь Москва ищет новые способы пополнения личного состава и привлекает новых бойцов к войне.

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