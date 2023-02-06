Кадыров наркозависимый и 15 лет употребляет какие-то таблетки – премьер Ичкерии

Закаев прокомментировал последнее фото Кадырова, на котором видно, что лицо соратника Путина как будто набухло.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов.

Об этом заявил глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев, информирует FREEДОМ.

Закаев прокомментировал последнее фото Кадырова, на котором видно, что соратник Путина растолстел, а его лицо словно набухло.

По словам премьера независимой Ичкерии, Кадыров болен, он уже стал наркозависимым и 15 лет употребляет какие-нибудь таблетки.

"В начале его становления как лидера, как руководителя, все правительство 24 часа в сутки должно было находиться наготове, что в любой момент — в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, в 4-5 утра этот человек мог появиться на рабочем месте или вызвать по телефону к себе министра. И если этот министр за полчаса или час не окажется там перед ним, то они его снимали. У него такой был рабочий график. Он сам себя называл "терминатором", то есть хозяйственник, который работает 24 часа в сутки", – вспомнил Закаев.

Он утверждает, что такая активность Кадырова поддерживалась какими-то энергетическими таблетками, "в дальнейшем дающими о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он уже не контролирует себя без них. И потому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в сознание", – рассказал Ахмед Закаев.

Напомним, что Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией.

Ичкерия признана только одним государством-членом ООН – Украиной. Ичкерия образовалась после развала СССР на части территории Чечено-Ингушской АССРО и была оккупирована российскими властями в 2000 году.

Во время Второй чеченской войны (1999–2009) Ахмат Кадыров и его сын Рамзан предали свой народ и перешли на сторону Москвы. Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющийся Путину.

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