Кадыров неожиданно "воскрес" в Сети после скандала с его сыном (фото)

Собчак утверждает, что чеченский лидер жив и якобы здоров, "не нейросеть, очень энергично ел орехи кешью".

Лидер Чечни Рамзан Кадыров побеседовал через видеосвязь с российской телеведущей и политиком Ксенией Собчак после скандала с его 15-летним сыном Адамом, избившим мужчину в СИЗО Грозного.

Об этом сообщила Собчак, опубликовав скриншот видеообщения с Кадыровым и передав диалог с ним.

Напомним, накануне на официальной странице Кадырова появилось видео, на котором его сын Адам избивает фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавля. Последний находится в СИЗО Грозного.

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"Ну что, друзья. Мне позвонил Рамзан Кадыров. Итак, 40 минут видеосвязи с Кадыровым – это интересный опыт. Конспектировать было некуда, поэтому будет пересказ", – отметила Собчак.

Диалог Кадырова с Собчак

– Почему ты говоришь, что я умер?

– Я такого не говорила, я ссылалась на источники.

– Почему ты трогаешь мою семью?

– Я не трогала.

– Почему ты трогаешь моего сына?

– Ну вы сами выложили видео к себе в канал, и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали?

– Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать.

– А вы его наказали после этого?

– Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров и российская телеведущая Ксения Собчак/Скриншот

Что Кадыров рассказал об избиении его сыном мужчины в СИЗО

Телеведущая перессказала рассказ лидера Чечни об избиении Журавля. По словам Кадырова, он вместе с сыном пришел в СИЗО, ведь фигурант дела о сожжении Корана якобы хотел лично поговорить с чеченским лидером.

"Сказал, что хочет принять ислам. Я сказал ему, что он шайтан и хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны", — говорится в пересказе слов Кадырова от Собчак.

Лидер Чечни также утверждает, что "ничего не делал" Журавлю, ведь является якобы "законопослушным гражданином".

"Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал своего охранника разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный. Я не помнил, и не думал о том, что Адаму – 15. У меня три сына старших, я постоянно путаю их возраст (Адаму – 15, Али – 16, Ахмату – 17 лет – ред.)", – рассказал Кадыров.

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Собчак также утверждает, что чеченский лидер сказал ей, что та может писать заявление в правоохранительные органы и выходить на пикет, и пообещал, что "за это ничего не будет"

"Если суд решит, что Адам виноват, значит он понесет наказание по всей строгости закона", – якобы утверждал Кадыров.

Собчак также рассказала о других моментах общения с чеченским лидером. По словам ведущей, он разрешил писать о себе, что угодно, но предупредил, что о семье писать нельзя.

"Жив, здоров, не нейросеть, очень энергично ел орехи кешью", — отметила политик.

"Редакцию пока из России вывозить не буду, но загранпаспорта все приготовили. Заявление по ходу придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама", – утверждает Собчак.

Кстати, по последним сообщениям ГУР Минобороны Украины, слухи о якобы смерти Кадырова официально до сих пор не подтверждаются, хотя состояние здоровья его действительно очень тяжелое.

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