Кадыров опубликовал видео из больницы в Москве и написал про "больного дядю"

В подписи к опубликованным кадрам подчеркнули, что "наш дорогой дядя через пару недель, с разрешения Всевышнего Аллаха, поправится от недуга".

После слухов о тяжелой болезни, коме и даже смерти президента российской Чечни и военного преступника Рамзана Кадырова, в Сети появилось видео, в котором от его имени уверяют, что с чеченским лидером все в порядке, а болеет его дядя — Магомед Кадыров.

Соответствующие кадры из больницы в Москве были опубликованы в Telegram-канал "Кадыров 95".

В подписи к видео, которое было снято неизвестно когда, говорится, что Рамзан Кадыров ездил в ЦКБ в Москве, чтобы посетить своего дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова, якобы находящегося там на лечении.

“Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжение членам нашей большой семьи. Я ободрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления", — с преувеличенным уважением написано в тексте этого сообщения.

В сообщении также отметили, что "наш дорогой дядя через пару недель, с разрешения Всевышнего Аллаха, поправится от недуга".

“Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совсем не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха?" – удивляется автор опубликованного видео.

В понедельник, 18 сентября, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил, что в главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне, и предположил, что Рамзан Кадыров наконец умер.

За день до этого сообщения, 17 сентября, в Сети появилось видео с Рамзаном Кадыровым, на котором он ходит под дождем якобы в столице Чечни — Грозном.

Напомним, в ГУР Минобороны считают, что лидер российской Чечни Рамзан Кадыров пока жив, однако его состояние здоровья — тяжелое.

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