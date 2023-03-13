Кадыров отчитывался перед Путиным: текст выступления напечатали очень большими буквами (видео)

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле рабочую встречу. Примечательно, что Кадыров зачитывал текст из бумажки, который напечатали очень большими буквами.

Соответствующее видео встречи было опубликовано на сайте Кремля.

Ранее СМИ заметили на пальце Кадырова пульсоксиметр.

Немецкое издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно, а на видео он часто не может открыть глаза. Издание предполагает, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов озвучил информацию о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров могли отравить сотрудники российской ФСБ.

Читайте также: