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Кадыров отчитывался перед Путиным: текст выступления напечатали очень большими буквами (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1724
Время на прочтение
1 мин
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Кадыров отчитывался перед Путиным: текст выступления напечатали очень большими буквами (видео)

Фото: сайт Кремля

Путин и Кадыров провели рабочую встречу.

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле рабочую встречу. Примечательно, что Кадыров зачитывал текст из бумажки, который напечатали очень большими буквами.

Соответствующее видео встречи было опубликовано на сайте Кремля.

Ранее СМИ заметили на пальце Кадырова пульсоксиметр.

Немецкое издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно, а на видео он часто не может открыть глаза. Издание предполагает, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов озвучил информацию о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров могли отравить сотрудники российской ФСБ.

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Дата публикации
Просмотры
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