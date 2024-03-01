Кадыров "подчистил" текст обращения Путина к Федеральному собранию – какие слова он убрал (фото)

Рамзан Кадыров не опубликовал один из отрывков цитаты Владимира Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров "отредактировал" текст обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Так, Кадыров в одном из абзацев "вырезал" упоминание об иудеях.

Отрывок речи Путина глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.

В оригинальной фразе Путин сказал: "Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма на самом деле лучше тысячи слов доказали, что возрастная сплоченность и единство народа России – это колоссальная всепобеждающая сила".

Оригинальная цитата Владимира Путина/ Фото: скриншот

Однако Кадыров вырезал упоминание именно об иудеях: "Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты (...) действительно лучше тысячи слов доказали, что…", — именно такой вариант текста опубликовал он.

Текст в Telegram-канале Рамзана Кадырова/ Фото: скриншот

Глава Чечни Кадыров с начала войны Израиля и ХАМАС выступает в поддержку Палестины.

Напомним, Путин твердо заявил о намерении продолжать войну против Украины: что он сказал.

Читайте также ведущие новости дня: