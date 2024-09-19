Кадыров пожаловался на Маска, который "дистанционно отключил" ему подаренный Cybertruck

Путинский прислужник заявил, что владелец компании Tesla поступил "не по-мужски".

Одиозный глава российской республики Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск, владелец компании Tesla, "дистанционно отключил" ему электромобиль Cybertruck, который ранее якобы подарил.

Об этом он написал в четверг, 19 сентября, в своем Telegram-канале.

“Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а затем отключает их”, — говорится в сообщении.

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По словам Кадырова, "подарок" Маска оснастили пулеметом и якобы отправили на войну в Украину, где машина "прекрасно справлялась с боевыми задачами".

При этом этот путинский прислужник заявил, что Маск поступил "не по-мужски", но не уточнил, было ли бы "по-мужски" дистанционно взорвать электромобиль.

Илон Маск ранее опроверг информацию о том, что он якобы подарил Кадырову Cybertruck.

"Ты серьезно настолько отстал, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу?" — написал он в принадлежащей ему соцсети X.

Tesla Cybertruck – полноприводный электромобиль-пикап в стилистике киберпанк, был выпущен на рынок в 2023 году. На одном заряде машина способна преодолеть более 800 км. Официально в России эта модель не продается, стоимость таких машин, пригнанных из-за границы, составляет более 20 млн. рублей.

Напомним, в процессе покупки Twitter в 2022 году Илон Маск получил поддержку от фонда 8VС, в который входят сыновья российских олигархов Петра Авена и Вадима Мошковича.

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