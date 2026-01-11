Кадыров при смерти: кто может возглавить Чечню и чего ждать от России

Рамзан Кадыров. / © Associated Press

Если действительно у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова ухудшилось состояние здоровья из-за отказа почек, то уже в ближайшее время там появится новый лидер.

Об этом сообщил политолог Вадим Денисенко.

«Единственное, что можем точно сказать, — сын не сможет быть руководителем республики. Назначить кого-то из сыновей — нарушить или переписать законодательство. До сих пор Путин всегда старался избегать подобных вещей. В конце концов, если бы он играл в эту игру, мы бы чаще видели детей Кадырова в Кремле. Но Путин явно дистанционировался», — говорит политолог.

По его словам, полностью отвергнуть такой сценарий нельзя, но пока он выглядит маловероятным.

Денисенко отмечает, что в этой ситуации главная задача Кремля — не допустить междоусобий и обеспечить контролируемый переход власти, «которая будет 100% зависима от Москвы». Эксперт прогнозирует, что «с большой долей вероятности» новым руководителем может стать либо глава правительства Чечни Магомед Даудов, либо депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Даудов — обеспечит сверхжесткую линию по подавлению „всех и вся“. Делимханов — более комфортен Москве, хотя и не столь жесток. И первый, и второй продолжат линию Кадырова, державшего власть на круговой поруке, и ответственности родственников за деяние представителей их клана», — заявляет Вадим Денисенко.

Что касается возможного назначения командира чеченского спецназа Апти Алаудинов, то возникнет конфликт с кланом Кадырова, считает эксперт.

«Алаутдинов — из другого клана. Хотя он и наиболее лоялен Кремлю. Поэтому его предназначение пока выглядит маловероятным», — добавил он.

По словам Денисенко, назначение преемника Кадырова будет происходить с учетом того, чтобы не допустить междоусобий. Именно поэтому, объясняет он, сценарий по созданию беспорядков в Чечне — нереалистичен.

«Что точно будет происходить — это уменьшение автономности Чечни и фактическую потерю влияний чеченского руководства на Росгвардию и ее чеченские подразделения. К сожалению, ни о каком сепаратизме речь пока не идет. Что-то может измениться только тогда, когда начнется ослабление центра», — подытожил Денисенко.

Напомним, источник в украинском ГУР сообщил, что Рамзан Кадыров при смерти. Из-за отказа почек он находится на процедуре диализа в собственной больнице в Чечне. В настоящее время врачи не дают никаких прогнозов. В Кадыров съехались члены семейного клана (тейпа), в том числе из других стран.