Кадыров при смерти, у него отказали почки — источник в ГУР

Рамзан Кадыров / © Associated Press

У главы Чеченской республики Рамзана Кадырова ухудшилось состояние здоровья из-за отказа почек. В Кремле уже обсуждают потенциальных кандидатов на его должность.

Об этом «Укринформ» сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что из-за отказа почек Кадыров находится на процедуре диализа, и врачи не дают никаких прогнозов.

По данным источников в ГУР МО Украины, сейчас Кадыров находится в собственной больнице в Чечне, к нему съехались члены семейного клана (тейпа), в том числе из других стран.

На фоне плохого состояния здоровья Кадырова значительно активизировался процесс определения кандидатуры на место нового главы Чечни.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось после того, как он прилетел в Москву 24 декабря. Ночью он был доставлен на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.