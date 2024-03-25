Кадыров пригрозил "коротким разговором" российским ультранационалистам после теракта в "Крокусе" – ISW

Рамзан Кадыров заявил о "намного большем и более глубоком" масштабе атаки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Кадыров говорит, что масштаб атаки "намного больше и глубже", чем сама атака, поскольку "враги России пытаются взорвать Россию, пропагандируя национализм".

Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".

Он также пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта.

"Вероятно, Кадыров обращался к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус Сити Холл", чтобы выразить враждебность к неэтническим российским меньшинствам и мигрантам в России. Ранее Кадыров был в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, помешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля", — говорится в отчете ISW.

Напомним, террористов из "Крокус Сити Холл" после пыток доставили в суд в Москве — какой у них вид (фото).

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