Кадыров пригрозил "коротким разговором" российским ультранационалистам после теракта в "Крокусе" – ISW

Рамзан Кадыров заявил о "намного большем и более глубоком" масштабе атаки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).
Кадыров говорит, что масштаб атаки "намного больше и глубже", чем сама атака, поскольку "враги России пытаются взорвать Россию, пропагандируя национализм".
Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".
Он также пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта.
"Вероятно, Кадыров обращался к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус Сити Холл", чтобы выразить враждебность к неэтническим российским меньшинствам и мигрантам в России. Ранее Кадыров был в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, помешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля", — говорится в отчете ISW.
Напомним, террористов из "Крокус Сити Холл" после пыток доставили в суд в Москве — какой у них вид (фото).
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