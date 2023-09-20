"Кадыров – российский генерал": Исханов привел примеры "смертей", которыми Путин отвлекал внимание от насущных проблем

Болезнь и возможную смерть главы Чечни Рамзана Кадырова прокомментировал депутат парламента Республики Ичкерия Хусейн Исханов. По его словам, таким событием президент РФ Владимир Путин переключает внимание общества от других неотложных проблем.

Об этом шла речь в интервью депутата парламента Республики Ичкерия Хусейна Исханова во время телемарафона.

"Я вообще скептически отношусь к этой информации, потому что я давно наблюдаю за действиями Владимира Путина. Это попытка привлечь внимание к какой-либо проблеме. Это было именно с министром здравоохранения Чеченской республики, который умер, исчез, потом раз — "То же было с Тумсо Абдурахмановым, застрелился, а потом ожил. То есть это тактика такая, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем", — рассказал Исханов.

Он подчеркнул, что не стоит называть воюющие в Украине чеченские подразделения "кадыровцами".

"Кадыров – это русский генерал, Кадыров – русский академик. Все, кем он руководит – русская армия. Даже именно это слово "кадыровские войска" – это тоже попытка отвлечь внимание именно от основной проблемы – от русско-украинской войны. Чеченцы, кадыровцы, бурят — пропадает вот эта картина, что русский солдат напал на Украину.Попытками по этим словам спрятать кремлевские преступления в Украине, скрыть преступления русского народа.Это не один Путин напал, не чеченцы напали, не бурят.Это Россия и русский народ напали на Украину ", – объяснил Исханов.

Напомним, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев заявил, что на самом деле глава Чечни Кадыров мертв.

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