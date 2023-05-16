Кадыров снова хочет брать Киев, на этот раз — на российском танке Т-72: "Abrams будем лускать, как орешки"

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров снова планирует брать "Киев за три дня". На этот раз он хочет въехать в столицу на российском танке Т-72, а параллельно "будет лускать Abrams, как орешки".

Об этом свои давние "мечты" он написал в соцсети и показался на танке.

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Лучший танк в мире – американский Abrams – он назвал "детской педальной машинкой".

"Модернизированный Т-72! Усовершенствован, улучшен! С комфортом и удобством Майбаха. Здесь даже есть камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, в случае необходимости. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобства эксплуатации.С ним любая атака как рыбак на яхте – одно удовольствие! А самое главное — эффектный, известный и грозный внешний вид. На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки! Ждите!", - говорится в его сообщении.

Кадыров собирается снова в Киев. ФОТО: сундуки с видео

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о возвращении домой своего чистокровного скакуна по прозвищу Зазу, который с 2014 года содержался на конюшне в Чехии.

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