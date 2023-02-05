"Кадыров уже поглаживает флаг ислама": Каспаров назвал сценарии будущего для России после поражения в войне

Российская Федерация после проигранной войны в Украине либо развалится, либо на ее месте возникнет новое государство.

Разгром путинской армии на временно оккупированных территориях Украины создаст предпосылки для революционных изменений в Российской Федерации, которые приведут к ее распаду или возникновению на ее месте нового государства.

Такое мнение высказал в эфире "24 канала" российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

По его словам, потенциальным выходом из этой "геополитической катастрофы", как он называет развязанную Путиным войну в Украине, может стать трансформация современной "империи" в национальное государство.

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"Хорошим примером являются Соединенные Штаты Америки, где люди разных групп создают одну нацию — американцы", — отметил Каспаров.

Также в качестве примера он привел Украину, где живут украинцы независимо от их этнической принадлежности и все они стоят за свою родину.

“Нужно отойти от этого кровавого имперского наследия. Это, скорее всего, приведет к потере каких-либо территорий – Чечни, Дагестана. Татарстан, вероятно, пойдет в другую сторону”, – добавил российский оппозиционер.

Каспаров также отметил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров уже сейчас думает о своем нероссийском будущем. На это, в частности, указывает его отсутствие на громком праздновании 80-летия Сталинградской битвы, где он должен был появиться.

"Думаю, что он [Кадыров] уже поглаживает флаг ислама, который спрятан где-то на дне отцовского сундука", — предположил оппозиционер.

Напомним, президент России Владимир Путин озабочен отсутствием поддержки войны в Украине среди элит.

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