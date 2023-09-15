Кадыров в коме: в ГУР подтверждают тяжелое состояние чеченского преступника

Чеченский лидер и преступник Рамзан Кадыров находится в коме. Состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Такую информацию подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были, обострились и причины такого тяжелого состояния", – сказал Юсов.

Он добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, к тому же причиной недуга является не ранение, а постоянные болезни российского преступника.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков предположил, что Кадыров может закончить как Пригожин, ведь он является одним из главных оппонентов российской государственности и госструктур. Кадыров имеет хорошо подготовленную частную армию и серьезное влияние в обход всех силовых структур.

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