Кадыров вдруг появился в кабинете у Путина и заговорил о танках "Абрамс" (видео)

О ситуации в Чечне, с которой, кажется, Кадыров в последнее время не имел возможности знакомиться близко, президент республики доложил коротко.

В четверг, 28 сентября, президент России Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле в разгар противоречивых слухов, связанных с состоянием здоровья чеченского лидера.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Кадырова.

Судя по опубликованным кадрам, Путин предложил своему ставленнику доложить об экономической и политической ситуации в северокавказской республике, но президент Чечни почему-то начал говорить о войне в Украине и вымышленных "успехах" его солдат, которые не боятся американских танков "Абрамс".

Он также заявил, что в Чечне созданы пять полков и три батальона, участвующих в составе Северного военного округа в "специальной военной операции" в Украине.

“Если мы не выполним ваш приказ о победе в войне, значит, мы не будем жить в этом государстве. Мы выполним ваш приказ на сто процентов", — бормотал Кадыров.

О ситуации в Чечне, с которой, кажется, Кадыров в последнее время не имел возможности знакомиться близко, президент республики доложил коротко — Путина там, по его словам, "все поддерживают", а "все проблемы давно решили" и остались только "технические вопросы" ”, для которых, как всегда, нужна помощь хозяина Кремля.

Кадыров вдруг появился в кабинете у Путина

Встреча Путина и Кадырова состоялась на фоне разных предположений о состоянии здоровья чеченского лидера, некоторые источники сообщали о том, что он в коме и даже умер.

Достоверно известно, что недавно он находился в Центральной больнице Кремля, предназначенной только для высокопоставленных российских сановников. Свое присутствие там Кадыров пытался объяснить тем, что навещал больного дядю, но опубликованное видео выглядело неубедительным.

Напомним, ранее журналисты опубликовали видео встречи больного лидера Чечни Рамзана Кадырова с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сделанное 21 сентября. Ролик со встречей должны были выложить на канале Кадырова, но от этого отказались, потому что чеченский лидер выглядел очень плохо и едва разговаривал.

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