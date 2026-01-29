- Дата публикации
Кадыров впервые после слухов о болезни появился на людях: прокомментировал переговоры
Кадыров высказался против мирных переговоров с Украиной и призвал к продолжению войны «до конца».
Марионеточный прокремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против проведения мирных переговоров и высказался за ведение войны «до конца».
Об этом он заявил в Кремле, куда прибыл в состав российской делегации для участия во встрече диктатора Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
«Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано… Я против переговоров», — сказал Кадыров.
Заметим, что на опубликованном видео «дон-дон» говорит очень тихо, что его едва можно услышать. Его лицо набухшее, а на кожу, скорее всего, нанесли грим. Это еще раз подтверждает слухи о плохом состоянии здоровья Кадырова. Раньше была информация, что его состояние здоровья крайне тяжелое. Последний раз официально Кадыров появлялся на публике в декабре 2025 года.
Как отметили сами пропагандистские СМИ, Кадыров — единственный из глав российских регионов входит в состав российской делегации на переговорах России и ОАЭ в Кремле.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров вступил в конфликт с Кремлем, между ним и диктатором Путиным «разлад» из-за того, что «дон-дон» самостоятельно ведет переговоры с монархиями Ближнего Востока о безопасности своей многочисленной семьи.