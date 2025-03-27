Кадыров вступил в конфликт с Путиным: что задумал «дон-дон» и чем все может завершиться

Путин и Кадыров «побили горшки» / © ТСН.ua

Реклама

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в конфликт с Кремлем, между ним и диктатором Путиным «разлад» из-за того, что «дон-дон» самостоятельно ведет переговоры с монархиями Ближнего Востока по безопасности своей многочисленной семьи.

Об этом пишет российское издание «Важные истории» со ссылкой на рассказ бывшего работника ФСБ, специализировавшегося на Северном Кавказе.

«Эти слова подтвердил его действующий коллега. Отчасти эти сведения подтвердили северокавказская журналистка и правозащитники», — отметили в издании.

Реклама

По информации источников издания, главной причиной разлада Кадырова с Путиным стала информация от ФСБ о частых переговорах «дон-дона» по поводу будущего своих активов и безопасности членов своей семьи с представителями ближневосточных мусульманских монархий, не согласованных с Кремлем.

Как известно, Кадыров уже давно и тяжело болен. «Дон-дон» боится за будущее своих многочисленных отпрысков, которых «наплодил» от разных женщин, в том числе несовершеннолетних «наложниц».

«Глава Чечни хорошо понимает, как устроена власть в его регионе и что может ожидать членов его семьи в случае его ухода. Он также знает цену обещаниям и гарантиям безопасности со стороны федерального центра. Неуверенность в будущем своих многочисленных родственников заставила его искать гарантии им в ближневосточных мусульманских странах, с руководителями которых у Кадырова сложились давние приятельские отношения», — говорится в статье.

Кадыров пытался скрыть эти переговоры от Кремля, однако о них сразу узнала ФСБ и доложила Путину.

Разлад с Кремлем коснулся и ближайшего соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова. Ранее Делимханов организовывал криминальные схемы, включающие рейдерство и вымогательство без согласования с руководством страны, говорят правозащитники.

Однако с начала 2025 года Адам Делимханов категорически отказывается от участия в любых силовых «разборках», какая бы сумма ни стояла на кону.

«Избранным, которые непосредственно могут обратиться к Делимханову, он заявляет, что „на самом верху“ получено строгое указание, чтобы чеченские лидеры и силовики не были задействованы в каких-либо подобных историях и вообще меньше „светились“, — писал телеграмм-канал о российских силовиках „ВЧК-ОГПУ“.

Ранее сообщалось, что Кадыров поиздевался над украинским пленником и предложил использовать украинских пленников как живой щит.

Читайте также: