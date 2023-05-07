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Кадыров "засветил" куртку за три тысячи долларов (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Кадыров "засветил" куртку за три тысячи долларов (фото)

Кадыров "засветил" дорогую куртку во время выступления перед силовиками

Во время выступления перед силовиками был одет шерстяной овершорт от Louis Vuitton, принтованный камуфляжем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал свою куртку в стиле милитари за 252 тысячи российских рублей.

Об этом информирует Телеграмм-канал " Двач ".

В сообщении указывается, что Кадыров во время выступления перед силовиками был одет шерстяной овершорт от Louis Vuitton, принтованный камуфляжем.

Цена овершорта, как у Кадырова, на сайте бренда стартует от 252 тысячи рублей (примерно 120 тысяч гривен).

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Напомним, ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил кремлевского диктатора Владимира Путина направить его боевиков в Бахмут и якобы подразделение "Ахмат " готово выдвигаться в Донецкую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны Украины призывают не слишком прислушиваться к заявлениям руководителей военных подразделений оккупационной армии по отводу сил из Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
1378
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