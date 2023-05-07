Кадыров "засветил" куртку за три тысячи долларов (фото)

Во время выступления перед силовиками был одет шерстяной овершорт от Louis Vuitton, принтованный камуфляжем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал свою куртку в стиле милитари за 252 тысячи российских рублей.

Об этом информирует Телеграмм-канал " Двач ".

В сообщении указывается, что Кадыров во время выступления перед силовиками был одет шерстяной овершорт от Louis Vuitton, принтованный камуфляжем.

Цена овершорта, как у Кадырова, на сайте бренда стартует от 252 тысячи рублей (примерно 120 тысяч гривен).

Напомним, ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил кремлевского диктатора Владимира Путина направить его боевиков в Бахмут и якобы подразделение "Ахмат " готово выдвигаться в Донецкую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны Украины призывают не слишком прислушиваться к заявлениям руководителей военных подразделений оккупационной армии по отводу сил из Бахмута.

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