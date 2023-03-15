Кадыров объяснил, что за загадочное устройство носит на пальце (видео)

Он заверил, что вполне здоров и имеет стопроцентное зрение.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заверил, что гаджет, который он носит на пальце, является якобы счетчиком молитв, а не медицинским устройством.

Об этом Кадыров рассказал в видео на своем телеграмм-канале.

В сообщении говорится, что устройство вызвало много обсуждений и версий: тревожная кнопка, медицинский прибор, загадочное устройство.

"Даже недруги думают, что этот какой-то медицинский аппарат. Вот, смотрите, это у меня электронный счетчик. Я читаю молитвы. Так что давайте не "гоните" там. Я абсолютно здоровый человек", — сказал в видеообращении лидер Чечни.

Он также добавил, что имеет 100%-ое зрение и выразил уверенность в какой-то победе.

В сообщении на канале Кадырова уточняется, что этот якобы "электронный счетчик" лидер Чечни всегда носит во время, когда не спит: "Я читаю салаваты честь нашего любимого пророка Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, сколько раз я их прочитал".

Напомним, издание Bild в начале марта заявило о серьезных проблемах со здоровьем у Кадырова. За последние месяцы он заметно поправился и выглядит очень отечно. А на одной из последних встреч с президентом РФ Владимиром Путиным на пальце у лидера Чечни заметили похожее на пульсоксиметр устройство.

Кроме того, во время встречи с российским диктатором было видно, что Кадыров зачитывал текст из бумажки, который напечатали очень большими буквами. Вероятно, это связано с проблемами со зрением.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у Кадырова острая почечная недостаточность и что его могли отравить работники ФСБ России.

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