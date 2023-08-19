Кадыров заявил, что после войны в Украине "пойдет дальше": о каких странах идет речь

Так, Рамзан Кадыров заявил, что не остановится на Украине. Мол, его отряд обязательно пойдет дальше.

Видео обнародовал телеграм-канал Ateo Breaking.

Кадыров собрался воевать против других стран

"Я уверен 100%, мы победим. Мы на Украине закончим и дальше пойдем в те страны, которые оскорбляли и оскорбляют священный "Коран", – сказал Кадыров.

Ранее британская разведка сообщила, что "тик-ток-войска" Рамзана Кадырова возвращаются на фронт в Украину. По данным разведчиков, кадыровские подразделения составляют относительно небольшой, но броский военный компонент российских сил в Украине.

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