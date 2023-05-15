Кадыров заявил, что "задонатил" $18 тыс. украинским спецслужбам: "детективная" история

Кадыров заявил, что украинские спецслужбы якобы "украли" для него коня из Чехии.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о возвращении домой своего чистокровного скакуна по кличке Зазу, который с 2014 года содержался на конюшне в Чехии. После оккупации Крыма в 2014 году конь считался как замороженное из-за санкций имущество.

Об этом он написал в Telegram.

Теперь "дон-дон" утверждает, что смог вернуть жеребца при помощи украинских спецслужб. Якобы кражу инсценировали украинские спецслужбы в сговоре с местными полицейскими.

"В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план – они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", – убеждает чеченский пособник Путина.

Взамен Кадыров заявил, что "задонатил" на счет украинских спецслужб 18 тысяч долларов. "Дон-дон" добавил,что это "сущие копейки". Сам он оценивает стоимость коня в $10 млн.

Отметим, что украинская сторона пока не комментировала эту едва не "фантастическую" историю. Можем предположить, что это очередная выдумка чеченского "сказочника".

Напомним, что Кадыров направил письмо Путину, в котором просит направить его боевиков в Бахмут на смену "вагнеровцам". Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил, что Кадыров потерял авторитет у Путина, поэтому повышает ставки.

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