"Кадырова не отравили, он умирает, потому что 15 лет употреблял наркотики" — Закаев

Премьер-министр Чеченской республики Ичкерия отверг теорию, что Кадырова могла отравить ФСБ РФ.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров в течение 15 лет принимал запрещенные вещества, в частности наркотики, что привело к побочным эффектам и серьезным проблемам со здоровьем, о которых стало известно недавно.
Об этом "24 Каналу" рассказал премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев.
По его мнению, такая зависимость и довела лидера Чечни до "больничной койки".
"У него проблемы с почками. По нашей информации, ему в ОАЭ действительно пересаживали почку, но она не прижилась. Поэтому у него произошли очень серьезные осложнения со здоровьем", — отметил Закаев.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Что с Кадыровым? В России прячут главу Чечни!"
Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия также убежден, что спецслужбы России не отравляли Рамзана Кадырова. Ведь самопровозглашенный глава Чечни нужен Кремлю – Кадыров выгоден и полезен пока жив.
"Он – мусорный ящик, созданный в Чечне. Весь негатив, который есть в Чечне или последствия преступлений, которые российские спецслужбы и Россия совершить в Чечне – они переведут это все на Кадырова", – резюмировал Ахмед Закаев.
Напомним, в ГУР подтверждали, что Рамзану Кадырову совершили ряд неудачных медицинских вмешательств. Кроме того, в разведке Украины обращали внимание, что значительная часть видео, которые в последнее время распространяются в Сети с участием главы Чечни, на самом деле либо постановочные, либо старые.
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