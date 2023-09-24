"Кадырова не отравили, он умирает, потому что 15 лет употреблял наркотики" — Закаев

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в течение 15 лет принимал запрещенные вещества, в частности наркотики, что привело к побочным эффектам и серьезным проблемам со здоровьем, о которых стало известно недавно.

Об этом "24 Каналу" рассказал премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев.

По его мнению, такая зависимость и довела лидера Чечни до "больничной койки".

"У него проблемы с почками. По нашей информации, ему в ОАЭ действительно пересаживали почку, но она не прижилась. Поэтому у него произошли очень серьезные осложнения со здоровьем", — отметил Закаев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Что с Кадыровым? В России прячут главу Чечни!"

Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия также убежден, что спецслужбы России не отравляли Рамзана Кадырова. Ведь самопровозглашенный глава Чечни нужен Кремлю – Кадыров выгоден и полезен пока жив.

"Он – мусорный ящик, созданный в Чечне. Весь негатив, который есть в Чечне или последствия преступлений, которые российские спецслужбы и Россия совершить в Чечне – они переведут это все на Кадырова", – резюмировал Ахмед Закаев.

Напомним, в ГУР подтверждали, что Рамзану Кадырову совершили ряд неудачных медицинских вмешательств. Кроме того, в разведке Украины обращали внимание, что значительная часть видео, которые в последнее время распространяются в Сети с участием главы Чечни, на самом деле либо постановочные, либо старые.

Читайте также: