"Кадырова отравили": военный эксперт сказал, кто и зачем это сделал

Внешние признаки указывают на то, что у лидера Чечни острая почечная недостаточность, вызывающая увеличение веса и отеки.

Военный эксперт Олег Жданов озвучил информацию о том, что одиозного лидера Чечни Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники российской ФСБ и рассказал, для чего это было сделано.

Об этом он говорил в своем видеоблоге в пятницу, 10 марта.

По словам Жданова, изменения в облике Кадырова указывают на то, что он страдает острой почечной недостаточностью, что вызывает увеличение веса и отеки.

По этому поводу он напомнил о санитарном борту, обустроенном под реанимацию, который на прошлой неделе прилетал в Москву.

“Европа в условиях войны разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета, он через Беларусь дошел до Москвы и сразу вернулся назад, то есть в Москве его уже ждали. Кого-то загрузили в этот самолет-реанимацию и он улетел в Нюрнберг, где расположен крупнейший медицинский университет Европы, в составе которого 24 университетские клиники”, — рассказал Олег Жданов.

Эксперт отметил, что при неустановленном диагнозе, который можно предположить у Кадырова, на лечение отправляют именно в университетские клиники, которые могут использовать нестандартные методы лечения.

Жданов также назвал вероятную причину, по которой Кадыров "заболел".

"Есть предположение, что Кадырова просто убрали, что он не разваливал федеральную систему, в частности тем, что он как региональный руководитель позволяет себе командовать частью федеральной структуры — Росгвардией", — отметил он.

В то же время, по словам эксперта, из обращения в России исчезло и само понятие "кадыровцы", хотя эти бойцы Росгвардии и дальше выполняют свои задачи на территории Украины.

Жданов предположил, что такая же участь, как и Кадырова, может ожидать Пригожина, если он "не успокоится и будет продолжать свои выходки в плане политических заявлений".

“Хотя пусть продолжает. Чем быстрее они начнут друг друга убивать как пауки в банке, тем легче нам будет с ними бороться”, — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в немецком издании Bild намекнули на проблемы со здоровьем у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Читайте также: