Как 100 дней без секса меняют ум и тело - рассказ участника экперемента

В Великобритании 27-летний мужчина, на 57-м дне своего 100-дневного эксперимента по воздержанию от эякуляции, рассказал о результатах испытания.

Об этом пишет ВВС.

В документальном фильме Men of the Manosphere, мужчина, принявший участие в проекте, заявил, что воздержание помогает ему «контролировать ум» и сохранять энергию, что, по его словам, влияет на амбиции и психологическое состояние.

В рамках эксперимента участник отказался от мастурбации, сексуальных контактов и любых взаимодействий с женскими половыми органами. По его словам, регулярная практика воздержания позволяет накапливать «мужскую энергию» и лучше контролировать свои импульсы.

Документальный фильм исследует так называемую «маносферу» — онлайн-сообщества для мужчин, где обсуждают статус, амбиции, взаимоотношения и понятие маскулинности. Авторы проекта общаются с молодыми мужчинами по всей Великобритании, чтобы показать их взгляд на социальные нормы и влияние интернета на формирование поведения.

В фильме отмечается, что участник эксперимента подражает подходам таких публичных фигур, как Эндрю Тейт, ориентируясь на уверенность, амбициозность и дисциплину.

Фильм также обращает внимание на потенциальные риски для здоровья и психики, которые могут возникать при подобных длительных экспериментах, в частности во время участия в челленджах вроде «No Nut November».

