Как американцы относятся к России и Украине и что думают о позиции Трампа — опрос CBS News

Согласно опросу, который проходил в США перед встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля, чуть больше половины американцев поддерживают Украину. При этом большинство опрошенных считают, что американский президент более благосклонен к России.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 26-28 февраля телеканалом CBS News.

Половина американцев говорят, что поддерживают Украину в конфликте с Россией, почти половина – нейтральная. В цифрах это выглядит так:

за Украину — 52% ;

; нейтралитет — 44% ;

; за Россию — 4%.

Что касается позиции президента Дональда Трампа, мнения разделились так: 46% считают, что он больше способствовал Москве, 43% убеждены, что относился к обеим сторонам одинаково, и только 11% уверены, что поддерживал Киев.

Подавляющее большинство тех, кто лично поддерживает Украину, говорит, что Трамп предпочитает Россию, тогда как те, кто не выбирает ни одной стороны, преимущественно говорят, что он относился к России и Украине одинаково.

Большинство американцев продолжают воспринимать Россию как недружественную или враждебную страну. Союзнической (дружеской) ее назвали 34% опрошенных, недружественной — 32%, враждебной — 34%. При этом республиканцы менее склонны рассматривать Россию как врага, чем американцы в целом.

В вопросе военной помощи мнения американцев разделились фактически пополам: 51% американцев выступают за поставку оружия Украине, в то время как 49% против. При этом позиции значительно отличаются среди сторонников разных политических партий: поддерживают помощь 72% демократов и только 32% республиканцев.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не становится ни на одну сторону в войне, которую ведет Россия против Украины, а лишь хочет заключить мирное соглашение, которое принесет покой в мире.

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