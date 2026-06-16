Тоскано / © visualhunt.com/Anna & Michal

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Люди, мечтающие временно пожить в одном из самых популярных регионов Италии, Тоскане, могут воспользоваться программами бесплатного проживания на виллах и в исторических имениях. Участники получают жилье без арендной платы в обмен на уход за жильем и его территорией.

Об этом сообщает Сotidianul.

Речь идет о формате house sitting — международной практике, при которой владельцы покидают свои дома под наблюдением других людей на период своего отсутствия. Участники программы могут жить в комфортных условиях без затрат на аренду.

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Вилла в Тоскане Фото Сotidianul

Условие проживания на вилле

Обычно обязанности жителей включают в себя надзор за домом, уход за садом, домашними животными, а также выполнение несложных административных задач, связанных с содержанием недвижимости.

Такая возможность особенно привлекательна для тех, кто работает дистанционно или хочет пожить в Италии в течение определенного времени, без значительных затрат.

Тоскана остается одним из самых популярных направлений для людей, стремящихся ощутить атмосферу настоящей Италии. Регион известен живописными пейзажами, виноградниками, средневековыми городками и богатым культурным наследием.

Кроме программ временного проживания, в последние годы в Италии появлялись и другие инициативы по привлечению новых жителей в сельские районы — в частности, финансовые программы поддержки переезда или покупки жилья.

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Предложение для ответственных арендаторов

В отличие от известных предложений с домами по символической цене в один евро, проживание в виллах по программе house sitting не предполагает покупки или масштабного ремонта недвижимости. В то же время, претенденты должны доказать свою ответственность и готовность выполнять согласованные условия.

Для многих участников это не только способ сэкономить средства, но и возможность на время изменить образ жизни и насладиться тосканской атмосферой. Владельцы же получают уверенность, что их недвижимость будет под наблюдением.

Интерес к таким программам в мире растет из-за популярности отдаленной работы и желания людей пожить в других странах без больших затрат на переезд.

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