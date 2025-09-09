Как Британия и США хотели уничтожить СССР: раскрыт тайный ядерный план

Ядерный удар / © ТСН.ua

Архивные материалы пролили свет на жуткий замысел Великобритании и США нанести ядерный удар по Советскому Союзу — всего через два года после завершения Второй мировой войны.

Об этом сообщает Express.

Найденные в Национальном архиве в Кью (Западный Лондон) документы свидетельствуют, что союзники якобы разработали стратегию масштабной превентивной атомной атаки на советские силы в Германии и Восточной Европе в 1946 году.

Согласно плану, 400 изготовленных из дерева истребителей-бомбардировщиков Mosquito должны были нести ядерные боеприпасы для разгрома советских войск.

Швейцарская военная разведка, отслеживавшая обострение отношений между бывшими союзниками, подготовила секретное «приложение», где описывала «генеральный план» британцев и американцев с целью «паралича исходных позиций» советского наступления минимум на 45 дней.

Файл был представлен на закрытой встрече парламента в ноябре 1946 года, где присутствовали премьер-министр Клемент Эттли и Уинстон Черчилль. Эттли категорически отверг документ, назвав его «полной выдумкой».

Тайная встреча Черчилля в Швейцарии

Документ передали Черчиллю во время его визита в Швейцарию. Это произошло при поддержке высшего командования страны. После ознакомления с содержанием Черчилль «настоятельно подчеркнул, что знание об этом документе должно быть ограничено самым узким кругом».

В отчете, обозначенном как «совершенно секретно», утверждалось: «Ни одна иностранная разведывательная служба не владеет более точной информацией, чем мы».

Советские войска «готовы уничтожить союзные дивизии»

По подсчетам швейцарцев, Красная армия имела в Германии, Австрии, Венгрии, Польше и странах Балтии 130 дивизий и 50 танковых бригад.

«Это значительно больше, чем нужно для преодоления сопротивления 25 союзных дивизий оккупационных войск в Германии, из которых 9-10 американских дивизий являются лишь полицейскими силами», — говорилось в отчете.

В этом же документе впервые появилось описание ядерного удара, подготовленного совместно Британией и США.

Двухэтапный ядерный блиц

Первый этап должен был длиться один день: «Уничтожение мостов, железнодорожных станций, путей, узловых пунктов в Зоне А (территория между Эльбой, Дунаем и Вислой)». Второй этап планировали на три дня: «Авиаудары концентрировались бы на Польше (Зона B) с продолжением тактических действий в Зоне А».

В центре операции — 400 самолетов Mosquito с 200 атомными бомбами. Они должны были действовать вместе с 4000 тяжелых и средних бомбардировщиков и 1200 истребителей. Резервные силы включали еще 120 Mosquito, 500 средних и 500 тяжелых бомбардировщиков и 1000 истребителей.

«Американские и британские штабы считают, что такая контратака парализует исходные позиции советского наступления на 30-45 дней», — подчеркивала швейцарская разведка.

В то же время аналитики признавали, что США должны были обеспечить большинство ресурсов и не могли достичь полной готовности раньше лета 1947 года. Их вывод был тревожным: советские войска «сохраняют относительное преимущество», а «завоевание Западной Европы СССР следует считать реальной возможностью».

Эттли: планы — «полнейшая выдумка»

Премьер Эттли публично отверг обвинения: «Никаких планов такого характера не было разработано». Он отметил, что союзные ресурсы были «связаны» военными действиями в Греции, Палестине и Индонезии. К тому же Швейцария серьезно ошиблась в расчетах: у США осенью 1946 года было всего 9 атомных бомб, тогда как у Британии вообще не было ядерного оружия.

Ядерные амбиции Черчилля

Только в 1949 году США накопили около 400 боеприпасов. Поэтому реализация плана 1946 года была невозможной.

Черчилль считал, что главным сдерживающим фактором является «огромная потенциальная сила» Британии и США, а также атомное оружие. Он стремился, чтобы страна имела «примерно 50 таких бомб», и даже заявлял: если США их не передадут, «мы должны сделать их сами».

Эттли же признавал, что США «очень тяжело ведут себя», не желая делиться ядерными технологиями.

В конце концов, именно во время премьерства Черчилля в 1952 году Великобритания осуществила первое испытание атомной бомбы.

Операция «Немыслимое»

Упомянутый швейцарский документ не имел прямого отношения к другому плану — Операции «Немыслимое», которую Черчилль заказал еще летом 1945 года. Она предусматривала даже повторное вооружение немецких войск для наступления против СССР.

По архивным материалам, союзники планировали неожиданный удар 1 июля 1945 года, чтобы отбросить Красную армию за Одер и Нейсе. Это должно было стать крупнейшей танковой битвой в истории, с применением 8000 бронемашин.

Фельдмаршал Алан Брук предупреждал, что союзники «будут втянуты в затяжную войну против превосходящих сил».

Генерал Айсмей назвал идею использовать немцев «абсолютно неприемлемой для демократических стран».

В конце концов, и британское командование, и США отвергли план. Впрочем, в конце 1946 года американцы разработали собственный вариант под названием Pincher, но он мало напоминал «швейцарские находки».

К слову, в августе глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Россия должна модернизировать свои ядерные силы. По его словам, страна сталкивается с «колоссальными угрозами» со стороны Запада. Это заявление прозвучало после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, после которой не было достигнуто конкретных договоренностей. Сейчас Москва и Вашингтон владеют 90% мирового ядерного арсенала. Единственный действующий договор о контроле над вооружениями между ними — New START, который истекает в 2026 году. В 2023 году Россия приостановила свое участие в договоре.