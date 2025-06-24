Как будет выглядеть война НАТО с Россией: Bloomberg смоделировал возможный сценарий и последствия

Якоб будет война НАТО с Россией. / © ТСН.ua

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Европейские чиновники, внимательно следящие за ростом военного потенциала России, все серьезнее воспринимают угрозу вооруженного конфликта с Кремлем — еще недавно казавшийся маловероятным сценарий.

Об этом пишет Bloomberg.

Россия наращивает производство боеприпасов, дронов и ракет такими темпами, что в ближайшее время может превысить потребности армии в Украине. Удар США и Израиля по Ирану — союзнику Москвы еще больше подорвал глобальную стабильность, несмотря на заявление Трампа о предварительном прекращении огня. Президент РФ, в свою очередь, демонстрирует боевое настроение.

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Во вторник в Гааге начинается саммит НАТО, где ожидается, что Трамп подтвердит обязательство США по статье 5 договора о коллективной обороне — по крайней мере, согласно проекту декларации. Представители его администрации также уверяли в намерении защищать каждый дюйм территории Североатлантического союза.

Однако европейские лидеры остаются настороже. Даже после этих заявлений не все уверены, что могут полагаться на гарантии Вашингтона, особенно после того, как на саммите G7 в Канаде Трамп публично поинтересовался, почему Россию не пригласили к участию.

Полномасштабная война на территории стран-членов НАТО пока маловероятна — по крайней мере, потому, что у Кремля нет достаточных ресурсов и вряд ли захочет открыть второй фронт. Но ряд российских чиновников и военных не скрывают, что амбиции Путина выходят за пределы Украины. На прошлой неделе сам президент РФ открыто заявил, что считает все украинские территории частью "исторической России".

"Я убежден, что россияне и украинцы – это один народ. А значит, вся Украина – наша", - сказал Путин во время Петербургского экономического форума. "Есть такая поговорка - куда ступает российский солдат, там и Россия".

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Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия может начать агрессию против Североатлантического союза в течение следующих пяти лет. Аналогичные оценки ранее озвучивались канцлером Германии Фридрих Мерц и разведкой нескольких стран ЕС. Тем временем, под давлением США союзники вынуждены значительно увеличивать оборонные бюджеты — до уровней, невиданных со времен Холодной войны.

Дания, в частности, сообщила, что Россия может прибегнуть к локальному конфликту с соседним государством уже через шесть месяцев, а в течение двух лет — создать реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО.

Вероятным эпицентром напряжения остаются Эстония, Латвия и Литва. Несмотря на незначительную долю в европейской экономике, они имеют стратегическое значение — в частности, как бывшие советские республики и регионы с большой долей русскоязычного населения. В то же время они граничат с РФ и Беларусью, что делает их потенциальными целями для военной проверки устойчивости НАТО.

Любое нападение на Балтию неизбежно станет тестом на действенность коллективной обороны Альянса, которая является его основополагающим принципом.

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Даже ограниченный по масштабам конфликт может повлечь за собой массовые жертвы и волну беженцев. При этом экономические потери будут ощутимы во всем мире.

Согласно оценке Bloomberg Economics, конфликт на территории НАТО приведет к снижению глобального ВВП на 1,3% — около $1,5 трлн в первый год. Это обусловлено прямым убытком в зоне боевых действий, резким ростом цен на энергоресурсы и паникой на финансовых рынках. Потери были бы еще более масштабными, если бы война распространилась за пределы Балтии.

Эти расчеты основываются на экономическом моделировании Bloomberg и интервью с членами правительства, которые высказывались конфиденциально, чтобы свободно поделиться своими оценками.

В ответ на усиление угроз три страны Балтии уже готовятся к выходу из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, чтобы развернуть их для защиты. Параллельно страны НАТО планируют масштабное усиление ПВО на восточном фланге.

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Сценарий возможной агрессии: с чего начнется новая война

Вероятное вторжение России может начаться с провокации или гибридной атаки, что станет формальным поводом для вмешательства. Одной из потенциальных точек дестабилизации является железнодорожная ветвь Москва – Калининград, пролегающая через Вильнюс и не имеющая остановок в Литве. Недавно полиция искала россиянина, который, по данным следствия, выпрыгнул из поезда во время его движения через литовскую территорию.

Вероятное вторжение России может начаться с провокации. / © Bloomberg

Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предположил, что Россия может намеренно остановить поезд на литовской территории под надуманным предлогом. В ответ Москва может заявить о необходимости "защитить" якобы оказавшихся в опасности своих граждан и ввести войска — де-факто начав вторжение. В то же время, Кремль может атаковать Эстонию и Латвию, использовать военно-морской флот для блокады Балтийского моря и захвата ключевых островов, а также попытаться изолировать Балтию, перерезав Сувалкский коридор, соединяющий эти страны с Польшей.

В случае нападения государства Балтии активируют 5 статью договора НАТО и начнут контрнаступление. / © Bloomberg

В случае нападения государства Балтии активируют 5 статью договора НАТО и начнут контрнаступление, возможно, вместе с ударами по Беларуси. Даже если НАТО как структура не вмешается оперативно, соседние страны, чувствующие угрозу распространения конфликта, скорее всего, окажут военную помощь, чтобы не оказаться следующей мишенью России.

В ответ РФ может атаковать военные объекты на территории Европы. / © Bloomberg

В ответ РФ может атаковать военные объекты на территории Европы и критическую инфраструктуру – в том числе в мегаполисах. Это приведет к значительным потерям и хаосу. Ключевые порты будут парализованы, торговля в Балтийском море приостановится, а финансовые рынки резко упадут. Обе стороны активизируют гибридные операции, включая атаки на подводные кабели, энергетические системы и цифровые сети.

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Подводные кабели, энергетические системы и цифровые сети. / © Bloomberg

В ситуации всеобщего информационного хаоса, когда Кремль будет целенаправленно сеять дезориентацию, Трамп может занять выжидательную позицию. Вместо решительных действий, на которые надеются союзники, он может прибегнуть к заявлениям на своей платформе Truth Social с призывами к миру, а не войне, или призвать европейцев вести переговоры с Путиным.

Белый дом не прокомментировал эти предположения

Впрочем, Трамп не раз демонстрировал толерантность к Путину. На саммите G7 в этом месяце он назвал российского лидера "другом", предположил, что именно Путин способен заключить мирное соглашение с Украиной, и отверг идеи о введении новых санкций против Москвы.

Вероятные угрозы Кремля по применению ядерного оружия могут иметь сдерживающий эффект — в частности, для США и отдельных стран Западной Европы. В то же время, в Восточной Европе и Балтии такая риторика воспринимается как очередной шантаж. Однако риск ядерной эскалации может вынудить ядерные государства Европы воздержаться от ударов непосредственно по территории России.

Цена возможной войны для глобальной экономики

Аналитики Bloomberg Economics оценили возможные экономические последствия первого года войны, применив ряд моделей. Они учли прямые потери боевых действий в зоне конфликта, сбои в европейских логистических цепях, сокращение экспорта российских энергоносителей, расширение кредитных спредов, рост оборонных расходов в ЕС и глобальную финансовую неопределенность.

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Балтийские страны, которые окажутся в эпицентре боевых действий, больше всего пострадают — потери их экономик могут достигнуть 43% в первый год, что сопоставимо с падением в регионах Украины, оккупированных Россией. Другие европейские государства — среди них Финляндия, Швеция, Польша и Германия — также подвергаются заметному экономическому удару из-за повреждений инфраструктуры и ракетных обстрелов.

Хотя более высокие расходы на оборону частично компенсируют потери, общий ВВП Европейского Союза все равно сократится примерно на 1,2%, а государственный долг будет расти ускоренными темпами. Экономика Великобритании, которая находится дальше линии фронта, почувствует меньше — около 0,2% потерь ВВП. США подвергаются падению на уровне 0,7% из-за колебаний рынков, тогда как китайский ВВП снизится на 0,8% под влиянием роста энергетических цен и более жестких финансовых условий.

Российская экономика потеряет примерно 1%. Этот относительно небольшой показатель объясняется тем, что страна частично уже изолирована от западной экономики, а рост расходов на оборону создает иллюзию стабильности.

В отсутствие четкой реакции со стороны США конфликт может расшириться. Россия в ответ на удары может усилить атаки на крупные европейские города, вложив больше ресурсов в войну. Это повысит риск того, что боевые действия выйдут за пределы Балтийского региона.

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Несмотря на отсутствие конкретных сигналов о готовности Кремля к немедленному вторжению в НАТО, аналитики предупреждают, что Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее Запада. В этом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что РФ производит боеприпасы в четыре раза быстрее, чем все страны НАТО вместе.

Хотя сценарий масштабной войны остается самым тревожным, возможны и альтернативы. Один из менее вероятных, но потенциально стабилизирующих вариантов – заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Это потребует активного участия США и Европы, снятия разногласий в подходах и гарантий безопасности. В таком сценарии Китай, главный партнер Кремля, мог бы использовать свое влияние для убеждения Москвы сесть за стол переговоров.

Мирное урегулирование могло бы открыть путь для вступления Украины в ЕС и нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. По данным Bloomberg Economics, отмена санкций, новые торговые и энергетические договоренности и возвращение к довоенному экономическому взаимодействию повысили ВВП Европы и России на 0,5%, а мировой ВВП — на 0,3%.

Однако возврат к бизнесу как обычно выглядит маловероятным. Европа уже заплатила высокую цену за попытку разорвать зависимость от российских энергоносителей и вряд ли захочет снова попасть в эту ловушку.

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Кроме того, Китай, похоже, больше заинтересован в поддержке стратегического партнерства с Москвой, чем принуждении ее к миру. Пекин рассматривает затяжной конфликт как инструмент отвлечения внимания США и их союзников. Сам Путин, несмотря на громкие заявления Трампа о прекращении огня, не демонстрирует готовность к реальным компромиссам.

Самым реалистичным сценарием считается продолжение конфликта. Многие западные должностные лица признают, что ни одна из сторон не имеет достаточного потенциала для решительной победы, поэтому завершение войны неизбежно потребует сложных и длительных переговоров.