Всего одна ошибка — и вы банкрот: украинка предупредила о "космическом" штрафе в ЕС

Украинка рассказала об одном особом запрете в Швеции, который актуален в теплый период года. Там дорожат природой страны не на словах.

Женщина с ником yak_myra показала в своем Instagram, как следует отдыхать на природе, чтобы не ухватить штраф.

За что могут оштрафовать в Швеции

«В Швеции можно влететь на штраф за гриль. Даже если у тебя ничего не горит. Серьезно. Представь, ты приехал на озеро, нашел хорошую скалу у воды, поставил мангал — и все, ты уже нарушитель. Шведский гранит от жара трескается и больше не восстанавливается никогда. Для них это почти как испортить памятник», — говорит автор видео.

Впрочем, многие в Швеции стоят бесплатные зоны для гриля.

«И самое крутое то, что дрова там лежат просто так, бесплатно. А еще летом, когда засуха, объявляется запрет на огонь. Кстати, на балконах угольные и газовые грили тоже запрещены. Потому все шведы летом просто живут в лесах», — отметила украинка.

Интересно, что есть специальное приложение Naturkartan, показывающее разрешенные места по стране.

Как отреагировали в Сети

В комментариях люди подискутировали по поводу услышанного:

«Не всюду стоят зоны для гриля, в Гетеборге у меня нет этих зон».

«Не правда, штраф за гриль только, когда сухой сезон, долго не было дождей, тогда и нельзя, можно только в специальных местах, где стоит уже гриль от коммуны, а про балконы тоже не правда, можно на балконах грилить, если это позволяет фастигхет».

«У меня на балконе газовый гриль стоит. Зависит от ассоциации, у некоторых разрешают, у некоторых нет».

