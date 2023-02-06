"Как будто машина врезалась в дом, я аж с постели подскочил": в США произошло землетрясение

В США, в штате Нью-Йорк, в частности, в его западной части произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Об этом сообщило издание The Hill.

"Сегодня, 6 февраля, примерно в 6:15 утра по восточному времени многие люди почувствовали сильное землетрясение в районе города Баффало, штат Нью-Йорк. Пока неизвестно, есть ли какие-либо убытки от землетрясения", – сообщили в Национальной метеорологической службе.

Многие люди звонили в WIVB, сообщая, что почувствовали толчки, в том числе в округе Лакаванна, городах Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург и Вест-Сенеке.

Согласно информации Департамента национальной безопасности и службы чрезвычайных ситуаций округа Эри, подтвержденное землетрясение ощущалось на севере до Ниагарского водопада и на юг в Орчард-парке.

"Было ощущение, будто машина врезалась в мой дом. Я выскочил из кровати", — сказал житель Баффало.

Пока не известно о каких-либо убытках, которые произошли в результате землетрясения.

Отметим, что это землетрясение не первое на западе Нью-Йорка.

Также в 2022 году в Варшаве (Польша) произошло незначительное землетрясение магнитудой 2,6.

Добавим, что сейсмолог из Нидерландов предусмотрел разрушительное землетрясение в Турции и Сирии.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

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