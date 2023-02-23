"Как будто после торнадо": в Польше украинка машиной разбила парковку супермаркета

В польском Лодзе на парковке супермаркета 25-летняя украинка со своим парнем в автомобиле Skoda Octavia учились вождению. В результате авто разрушило три павильона, в которых хранили тележки, а впоследствии на полной скорости врезалось в припаркованный рядом Ситроен.

Об этом сообщает dziennikpolski24.pl.

"На парковке молодая женщина добавила газа и через несколько секунд разрушила два павильона, в которых хранили тележки супермаркета. Впоследствии она на скорости врезалась в припаркованный рядом Ситроен, а затем въехала в еще один павильон для тележек", — говорится в сообщении.

Вскоре на место приехала полиция.

"Выглядело все так, как после торнадо", — рассказывает сотрудница отдела дорожного движения Главного управления городской полиции в Лодзи Ядвига Чиж.

В полиции говорят, что у водительского удостоверения украинка при себе не имела, хотя и утверждала, что получила его раньше. Правоохранители проверяют, действительно ли оно у нее было когда-то — для этого направили запрос в Украину.

"В любом случае она будет отвечать за вождение без ремней безопасности, нанесение столкновения и повреждение имущества. Супермаркет Carrefour еще подсчитывает сумму убытков", — добавила она.

Напомним, в Италии 50-летняя женщина из Украины, которая работает сиделкой за пожилыми людьми, выиграла в лотерею 500 тысяч евро.

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