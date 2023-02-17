"Как будто я мог не согласиться": Лукашенко признался, что был вынужден приехать к Путину, но и подколол его (видео)

Самопровозглашенный лидер Беларуси предположил, что президент РФ расстроился после его пресс-конференции накануне.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не мог не согласиться прибыть в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным.

Об этом Лукашенко сказал во время встречи с Путиным в российском Ново-Огарево 17 февраля.

В начале встречи российский диктатор поблагодарил своего белорусского коллегу за визит:

"Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно..."

"Да, будто я мог не согласиться?"

"Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома".

После этого Путин сказал, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко, которая состоялась накануне его визита в РФ. На это самопровозглашенный президент РБ улыбнулся и предположил, что президент РФ наверняка расстроился:

"Вчера, кстати, смотрел вашу пресс-конференцию".

"Лучше бы не смотрели. Расстроились, наверное".

"Нет".

"Нет? Уж мне в плюс".

"Я разделяю ваши позиции и подходы".

Напомним, Лукашенко и Путин проводят встречу 17 февраля в Московской области РФ. Накануне самопровозглашенный белорусский лидер анонсировал, что среди тем встречи будут вопросы экономического, политического и, конечно, военного характера. В частности, стороны обсудят совместную группировку войск в Беларуси.

За день до этой встречи Лукашенко дал многочасовую пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.

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