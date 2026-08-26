"Как будто я в матрице": украинка рассказала, какие правила жизни в Германии ее раздражали

Германия / © УНИАН

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Даже в высокоразвитых европейских странах быт может скрывать неожиданные неудобства. Некоторые привычные для украинцев вещи во время переезда за границу вызывают удивление и раздражение. Жительница Украины, три года проживавшая в Германии, поделилась собственным перечнем того, с чем так и не смогла смириться.

Об этом рассказала пользовательница Threads под ником valeria_shaleiko .

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Специфический график работы магазинов и аптек

Первым пунктом в списке минусов стали ограниченные часы работы германской инфраструктуры. В частности, многие супермаркеты не работают по воскресеньям, а большинство аптек закрываются уже в 19:00.

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«99% аптек закрывались в 19:00, то есть выходишь с работы в 19:00 и уже в 19:05 не можешь купить себе лекарства», — рассказывает автор.

Выброс мусора по строгому расписанию

Еще одной проблемой для девушки стала жесткая система обращения с отходами. В Германии действуют четкие правила относительно того, когда именно можно избавляться от определенных видов мусора.

«Некоторый мусор нужно выбрасывать в четко определенное время. Меня это прям сильно триггерило, как я в матрице», — жалуется она.

Обязательный налог на радио

Отдельное возмущение у мигрантов вызывает специфический налог на медиауслуги. Он привязан непосредственно к жилому помещению, а не к количеству жителей или наличию телевизора и радиоприемника. Отказаться от этого платежа невозможно даже если человек вообще не пользуется этими услугами.

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Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, Германия заняла 50 место из 53 в международном опросе среди людей, переехавших жить в другие страны.

Ранее мы писали, что украинская беженка в Германии Людмила Русина поделилась впечатлениями от необычного традиционного блюда местной кухни — пивного супа с молоком. По словам украинки, такое сочетание ингредиентов поначалу вызывало у нее удивление.

К слову, украинцы в Португалии, в частности, беженцы с временной защитой, могут получить от государства более 5 000 евро разовой помощи. Деньги выплачивают по программе Emprego Interior MAIS тем, кто переезжает жить и работать в малозаселенные внутренние регионы страны.

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