Как дешево отправить посылку из Украины в Польшу и из Польши в Украину

Как дешево отправить посылку из Украины в Польшу и из Польши в Украину

Какими почтовыми службами можно воспользоваться, чтобы отправить посылки в Польшу, какие условия доставки — в материале ТСН.ua

В Польшу прибыло более 2,4 млн беженцев из Украины. Многие из них покидали свои дома наспех прихватив только документы и самые необходимые вещи. Чтобы украинцы смогли отправить посылки из Украины в Польшу и наоборот, почтовые операторы предлагают скидки и акции.

Отправить посылку Укрпочтой

Специальную акцию, а именно 70 процентную скидку для отправляющих посылки из Украины за границу - "Посылки из дома" ввела Укрпочта. Страны, на международные отправления в которые действует эта скидка – Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Молдова. Оплата 15-20 кг посылки в Польшу в зависимости от параметров отправки будет стоить 500-600 грн. Рассчитать стоимость посылки можно по ссылке.

Оформить посылку можно непосредственно в отделении "Укрпочты", в онлайн кабунете, в мобильном приложении Укрпочты.

Как отправить посылку в Польшу Новой почтой

Услугу "Вещи из дома за границу" со скидками от 50 до 80 процентов предлагает Новая почта для украинцев, временно покинувших территорию Украины из-за войны. Стоимость международных отправлений в 24 страны Евросоюза зависят от зоны отправки (какие страны входят в ту или иную зону можно узнать по ссылке ) и параметров посылки. Польша входит в Еврозону 1.

Приблизительная стоимость посылки весом 20 кг в Польшу в зависимости от габаритов у этого оператора будет составлять 2-3 тыс. Срок доставки посылки – от 6 дней. Стоимость доставки можно рассчитать по ссылке.

Чтобы отправить посылку, нужно оформить заявку в личном кабинете или в отделении Новой почты, оплатить услуги при отправке, передать трекинг-номер отправления получателю и предупредить его о необходимости оплаты таможенных платежей в стране назначения.

Как отправить посылку почтовым оператором Meest

У почтового оператора Meest при заказе международной доставки в страны ЕС действуют ограничения, а именно- вес отправления не должен превышать 30 кг, размеры отправления — 120*60*60 см. Доставка осуществляется адресно к двери. Стоимость доставки посылки в Польшу весом 20 кг – около 1500 грн. Посмотреть стоимость доставки можно здесь.

Отправить посылки можно из отделений Meest и отделений Новой почты. В последнем случае нужно обязательно оплатить доставку из отделения Новой почты во Львов.

Как отправить посылку из Польши в Украину

Украинцы, которые в результате войны оказались в Польше, могут отправлять посылки из Польши домой бесплатно. С 1 апреля такую акцию "Помогите Украине" запустила Poczta Polska. В рамках этой акции можно отправлять бесплатно посылки весом до 20 кг, но при отправке нужно указать, что это гуманитарный груз. Еще условия, стоимость товаров в посылке не должна превышать 100 евро, а один клиент может таким образом отправлять одну бесплатную посылку.

Читайте также:

Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года

Бесплатный транспорт для украинских беженцев за границей: список стран и перевозчиков