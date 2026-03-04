Как действительно живет Дубай после ударов Ирана: украинка о ситуации в ОАЭ

Какая ситуация в Дубае / © Associated Press

Уроженка Одесщины Карина Челенгирова, почти 12 лет живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказала, какая ситуация в ОАЭ после ударов Ирана, и есть ли в этой стране паника после первых иранских дронов и ракет.

Об этом украинка сообщила в комментарии «Суспільне Одеса».

По ее словам, Дубай функционирует без ограничений: транспорт курсирует, торговые центры открыты, дефицита товаров нет. Слухи о панике и масштабах разрушений в результате иранских ударов Карина называет преувеличенными.

Украинка отмечает, что в центре города не было пожаров или разрушений. Жители слышали только звук самолетов и дронов. Отель, о пожаре в котором распространялась информация в соцсетях, уже на следующий день работал в обычном режиме. Карина отмечает, что Дубай продолжает жизнь в обычном режиме.

«Говорили, что в супермаркетах пустые полки — это не правда. Я вчера как раз вечером ходила в супермаркет, все есть, нет никакого дефицита. Такси работает, метро работает, было несколько вылетов сегодня из аэропорта», — рассказывает девушка.

В то же время школы временно и часть частных компаний перешли в онлайн-формат. Коммунальные службы и гостиничный бизнес продолжают работу в автономном режиме. Официальные сообщения о необходимости эвакуации или пребывания в укрытиях не поступали, отмечает украинка.

«Фонтаны у Бурдж-Халифы вечером работают, лазерное шоу происходит. Людей много — и в молах, и на улицах», — говорит Карина.

Напомним, что в ответ на израильско-американские удары по Ирану Тегеран нанес удары по Катару, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.