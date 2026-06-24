Как долго не сможет работать Московский НПЗ: оценка Reuters

Путинта и удары по НПЗ / © ТСН.ua

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Московский нефтеперерабатывающий завод, который подвергся ударам беспилотников, предположительно, не возобновит работу в ближайшее время. Речь идет о не менее полугода.

Об этом сообщают источники в отрасли, пишет Reuters.

Предприятие на юге российской столицы дважды атаковали в течение июня, после чего его остановили.

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«На ремонт понадобится минимум полгода», — сказал один из источников о повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода.

Этот завод является ключевым поставщиком горючего для московского региона, поэтому его остановка усугубляет ситуацию с дефицитом топлива в России и подталкивает цены вверх.

На фоне проблем с обеспечением топливом в РФ рассматривается ограничение экспорта дизеля и даже возможность импорта нефтепродуктов.

Удары по Московскому НПЗ

Ранее мы писали, что украинские беспилотники дважды атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в июне. После попадания на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а его работу фактически остановили. Атаки повлекли за собой серьезные повреждения ключевых установок и резервуаров с топливом, что повлияло на переработку нефти и поставку топлива. Из-за ударов также возникли перебои в работе инфраструктуры Москвы. В частности, временно останавливали аэропорты и ограничивали движение в городе.

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Напомним, регионы РФ накрыл серьезный топливный кризис. Так, в Подмосковье и Москве фиксируют дефицит бензина, огромные очереди на АЗС и космические цены на топливо. Россияне жалуются, что на заправках есть только дизель. Также отмечают, что есть ограничения в продаже — по 30 литров на бак. Более того, в канистры наливать бензин запретили.

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