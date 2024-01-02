Как доминиканки борются с детской беременностью и ранними браками, сталкиваясь с запретом абортов

За аборт женщинам грозит до двух лет лишения свободы.

Доминиканская Республика – одна из четырех латиноамериканских стран, в которых аборты без исключения криминализированы.

Как пишет Associated Press, за аборт женщинам грозит до двух лет лишения свободы, а врачам и акушеркам от пяти до 20 лет.

У этой карибской страны с Библией на своем флаге есть сильное лобби католиков и евангелистов, объединившихся против декриминализации абортов. Президент Луис Абинадер как кандидат в 2020 году обязался декриминализировать аборты, но его правительство не выполнило это обещание. Пока это зависит от того, будет ли он переизбран в мае.

Чтобы помочь девочкам предотвратить незапланированную беременность, активистки создали "подростковые клубы", где дети узнают о сексуальных и репродуктивных правах, чувствах собственного достоинства, гендерном насилии, финансах и других темах. Цель состоит в том, чтобы расширить возможности будущих поколений доминиканских женщин.

Одной из них является Марсия Гонсалес, которая координирует деятельность церкви и преподает половое воспитание в местной школе. Вместе с мужем диаконом, они добиваются более широкого полового воспитания уже в течение 40 лет.

Как доминиканки борются с детской беременностью и ранними браками / Фото: apnews.com

По мнению активистов, вне клубов половое воспитание часто оказывается недостаточным. Около 30% подростков не имеют доступа к противозачаточным средствам. Высокий уровень бедности увеличивает риск нежелательной беременности.

Что касается подростков, опасения Гонсалеса выходят за пределы невозможности прерывания беременности.

Бедность заставляет некоторых доминиканских матерей выдавать своих 14-15-летних дочерей замуж за мужчин в возрасте до 50 лет. Почти 7 из 10 женщин страдают гендерным насилием, таким как инцест, а семьи часто молчат о сексуальном насилии.

По данным Фонда населения ООН, в 2023 году из каждых 1000 подростков в возрасте от 15 до 19 лет 42 стали матерями. И до 2019 года, когда ЮНИСЕФ опубликовал свой последний отчет о детских браках, более трети доминиканских женщин выходили замуж или вступали в свободный союз до того, как им исполнилось 18 лет.

Законы Доминиканской Республики запрещают детские браки от 2021 года, но лидеры общин говорят, что такие союзы все еще распространены, поскольку эта практика стала нормой и мало кто знает закон.

Как доминиканки борются с детской беременностью и ранними браками / Фото: apnews.com

"В классе моей 14-летней внучки две ее младшие подруги уже замужем", — сказала Гонсалес. "Многие матери переводят ответственность за своих младших детей на старших дочерей, поэтому вместо того, чтобы заботиться о маленьких мальчиках, они бегут с мужем".

Активисты надеются, что образование поможет девочкам не столкнуться с такой ситуацией.

"Существуют мифы, которые люди рассказывают вам, когда у вас месячные", – сказала 16-летняя Габриэла Диас во время недавней встречи, организованной Центром равенства женщин. "Они говорят, что мы грязные или у нас грязная кровь, но это ложь. Мы помогаем нашему организму очиститься и улучшить свои функции".

Диас называет Гонсалес "крестной матерью" — термин, который Plan International применяет к общественным лидерам, реализующим программы этой британской организации, продвигающей права детей.

По собственным данным, Сан-Кристобаль и Асуа, где проживает Гонсалес, — доминиканские города с самыми высокими показателями подростковой беременности и детских браков.

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Чтобы решить эту проблему, клубы принимают девочек в возрасте с 13 до 17 лет. Каждая группа встречается 2 часа в неделю, принимает до 25 участников и возглавляется такими волонтерами, как Гонсалес.

В Сан-Кристобаль, также на юге Доминиканской Республики, Национальная конфедерация сельских женщин (CONAMUCA) спонсирует собственные подростковые клубы.

"CONAMUCA была создана для борьбы за владение землей, но ситуация изменилась, и мы включили в нее новые вопросы, такие как продовольственный суверенитет, аграрная реформа, сексуальные и репродуктивные права", – сказала Лидия Феррер, одна из ее лидеров.

По словам Феррер, ее клубы собирают 1600 девушек в 60 общинах. Изучаемые темы варьируются от региона к региону, но среди повторяющихся — подростковая беременность, ранние союзы и феминицид.

"Отправной точкой является наша собственная реальность", — сказала Кэти Кабрера, которая присоединилась к клубам CONAMUCA в возрасте 9 лет и спустя два десятилетия взяла под свое крыло новые поколения. "Так мы живем и страдаем".

Как доминиканки борются с детской беременностью и ранними браками / Фото: apnews.com

Миграция становится все более заметной в сельской местности, сказала Кабрера. Женщины вынуждены проходить много километров, чтобы пойти в школу или найти воду, а службы здравоохранения не могут гарантировать их сексуальные и репродуктивные права.

"У нас есть правительство, которое говорит вам: "Не делайте абортов", но не обеспечивает необходимой контрацепцией, чтобы избежать этого".

Она стала свидетелем того, как 13-летние девочки рожают детей от 65-летних мужчин, при этом ни семьи, ни власть, похоже, не обеспокоены этим. В других случаях, по ее словам, родители "выдают" своих дочерей, потому что не могут их содержать или потому, что обнаруживают, что они больше не девственницы.

"Это не считается сексуальным насилием, потому что если моя бабушка забеременела и вышла замуж в раннем возрасте, а также моя прабабушка и моя мать тоже, то это значит, что я тоже должна это сделать", – сказала Кабрера.

В южных доминиканских общинах большинство девушек это понимают или знают кого-то, кто это понимает.

Как доминиканки борются с детской беременностью и ранними браками / Фото: apnews.com

"Моя сестра забеременела в 16 лет, и это было очень тревожно", – сказала 14-летняя Лаура Перес. "Она сошлась с человеком гораздо старше ее, и у них родился ребенок. Я не думаю, что это было правильно".

Динамика клубов меняется по мере необходимости, чтобы создать безопасную среду, в которой девочки могут делиться своими чувствами. Некоторые занятия начинаются с упражнений на расслабление, другие с игр.

Некоторые девушки с гордостью говорят о том, чему они научились. Одна из них вспомнила, что ссорилась со своим отцом, когда он сказал, что ей не следует срезать лимоны с дерева во время менструации. Другая рассказала, что ее друзья всегда ходят в туалет группами во избежание риска безопасности. Все они считают своих "крестных" поддерживающих их наставниками.

"Они звонят мне, чтобы рассказать обо всем", – сказала Гонсалес. "Я счастлива, потому что в моей группе ни одна девушка не забеременела".

У многих девочек из подростковых клубов есть мечты, которые они хотят осуществить. 16-летняя Франческа Монтеро хотела бы стать педиатром, 15-летняя Перла Инфанте – психологом, а 18-летняя Ломели Ариас – медсестрой.

Напомним, Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки. Теперь пары могут регистрировать заявление на брак онлайн.

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