Как дожить до 101 года: китайская долгожительница поделилась неожиданным секретом

Известная в Китае 101-летняя женщина Джан Юэчин поделилась, что ее долгая жизнь связана с ночными просмотрами телевизора до 2 часов ночи и перекусами чипсами.

Об этом пишет издание What’s The Jam.

Об этом рассказала ее дочь Яо Сонгпинг в комментарии для местных изданий, добавляя, что мать до сих пор имеет полный комплект зубов и сохраняет отличный аппетит.

Джан Юечин живет в городе Вэнчжоу, на юге Шанхая, и ведет нетипичный режим: первый прием пищи у нее поздний — около бранча, второй — около 18:00. Если вечером снова появляется голод, она полакомится чипсами или печеньем. «Моя мама настоящая ночная сова, как подросток!» — отметила дочь, — Она ложится спать только после 2-х ночи и просыпается около 10-ти утра».

По словам Яо, такой режим Джан сформировала несколько лет назад после падения, травмировавшего ей руку. Раньше она была очень активной: убирала дом, принимала гостей, много гуляла. После травмы семья начала больше помогать ей, и, освободившись от ежедневных дел, женщина начала больше засиживаться вечером перед телевизором.

Джан Юэчин также очень любит путешествовать. За последние два года она посетила более 20 городов Китая вместе с детьми и внуками, в том числе Донгтоу, Йондзя, Цзиньхуа, Сучжоу. В её путешествиях часто вспоминаются романтические поездки с покойным мужем Яо, с которым они жили на одной улице много лет и считались «самой романтичной парой района».

Дочь добавила, что мама всю жизнь заботилась о других и редко думала о себе. Она считает, что секрет долголетия — в простых вещах: регулярное питание, здоровый сон, ежедневный зеленый чай и, конечно, немного удовольствия от маленьких радостей, как просмотр телевизора и перекусы чипсами.

