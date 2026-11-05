Как дожить до 105 лет: британка раскрыла приятную привычку, от которой никогда не отказывается

Король Чарльз поздравил долгожительницу Дору Хорсфолл / © скриншот с видео

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Дора Хорсфолл родилась 2 ноября 1921 года в Лондоне. За свою жизнь она пережила Вторую мировую войну, увидела восхождение на престол королевы Елизаветы II и смену 24 премьер-министров Великобритании.

Об этом пишет The Independent.

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Ежедневный дневной сон — привычка, которой Дора не изменяет десятилетиями

По словам внучки Доры Менди Чизман, бабушка каждый день спала после обеда даже тогда, когда в семье были маленькие дети. Менди считает, что эта привычка могла оказать положительное влияние на самочувствие долгожительницы.

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«Думаю, поэтому она так хорошо сохранилась. Она каждый день спит после обеда, еще когда мы были маленькими. Я бы хотела быть хотя б наполовину такой же женщиной, как она. Она веселая и у нее прекрасное чувство юмора», — рассказала она.

Сама Дора не считает, что у долгой жизни есть какой-то универсальный секрет.

«У кого-то жизнь короткая, у кого-то долгая. Но важно, что мы делаем за это время», — сказала она.

Как сложилась жизнь 105-летней британки

Детство Доры было непростым. После того, как отец покинул семью и она оказалась в затруднении, девочку вместе с братом Джеком отдали в школу-интернат в Западном Лондоне. В 13 лет она переехала в Солсбери, а в 18 вернулась в столицу.

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23 декабря 1941 года Дора вышла замуж за Рега. Супруги поселились в Солсбери и воспитали двух дочерей — Пэт и Бетти. Во время Второй мировой войны Дора работала кондуктором автобуса, а затем устроилась на секретный завод, где производили истребители Spitfire.

Пара прожила в Солсбери 45 лет, затем переехала на юг Испании, где провела вместе еще 18 лет. После смерти мужа Дора вернулась в Великобританию и некоторое время жила с дочерьми. С 2022 года она проживает в доме престарелых Flowers Manor в городе Чиппенхэм.

105-летие британка отпраздновала с родными и друзьями. Для нее выступила скрипачка Сью Лорд, исполнившая, в частности, популярную военную песню «Это длинный путь к Типперере» (It’s a Long Way to Tipperary). Эта композиция имела особое значение для Доры, ведь с ней был связан родной город ее мужа Рега.

Гости угощались послеобеденным чаем и праздничным тортом с клубникой и ванилью. Также именинница получила поздравительную открытку от короля Чарльза III и королевы Камиллы.

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У Доры семеро внуков, девять правнуков и четыре праправнука. А самым большим изобретением за свою жизнь она в шутку назвала эластичную резинку, которую используют в поясе нижнего белья. Правда, даже это изобретение, по ее мнению, не идеальное: раньше белье иногда спадало, и женщинам приходилось быстро подхватывать его и прятать в сумочку.

Другие долгожители рассказали о своих привычках

Две американки — Вельма Лонг и Дороти Боггесс, — которым также исполнилось по 109 лет, дружат уже более восьми десятилетий. Подруги ежедневно звонят друг другу, а среди важных составляющих счастливой жизни называют доброту к людям и продолжающиеся всю жизнь крепкие дружеские отношения.

104-летняя украинка Прасковья Гайдучик со Львовщины связывает свое долголетие с верой и трудолюбием. За свою жизнь она воспитала десятерых детей, работала в колхозе, ухаживала за хозяйством и пережила непростые исторические времена — женщина поделилась воспоминаниями и жизненными правилами.

А 107-летняя британка Дороти Крейтон рассказала о своей неизменной пищевой привычке: каждый день она завтракает яичницей с беконом, а иногда позволяет себе и жевательные конфеты. Женщина считает, что немаловажную роль в ее жизни также сыграли семья и ежедневные маленькие радости.

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