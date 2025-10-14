Как драгоценный камень: почему песок на некоторых пляжах имеет фиолетовый оттенок

Пляжи с фиолетовым песком — настоящая редкость / © dailymail.co.uk

Возможно, кому повезло побывать на Бермудских островах или на Багамах. Таким образом, вероятно, эти люди видели знаменитые пляжи с розовым песком, состоящий из измельченных раковин крошечных морских существ. А если вам приходилось испытать арктический холод Исландии, то, возможно, вы видели один из множества пляжей с черным песком, образовавшимся в результате вулканической активности.

Однако если розовые и черные песчаные пляжи встречаются довольно часто, то пляжи с фиолетовым песком — настоящая редкость. Условия, при которых образуется фиолетовый песок, крайне специфичны и встречаются нечасто, что делает такие пляжи уникальным природным явлением, пишет Daily Mail.

Фиолетовые пляжи — от чего зависит цвет песка

Чтобы увидеть это воочию, вам придется отправиться за океан, ведь большинство пляжей с фиолетовым песком расположены в Северной Америке — например, пляж Пфайффер в Калифорнии. Фиолетовый песок образуется, когда фиолетовые минералы, например гранат, смываются с близлежащих холмов или скал и скапливаются на побережье, смешиваясь с другими видами песка.

Фиолетовый оттенок появляется из-за высокой концентрации определенных минералов, более устойчивых к эрозии, в частности граната. Эти богатые минералы горные породы, находящиеся в окружающих геологических слоях, подвергаются разрушению, и дождевая вода смывает минеральные зерна до океана или озер.

Обычный желто-коричневый песок, который можно увидеть на большинстве пляжей, в основном состоит из кварца. Своеобразный оттенок фиолетового песка обусловлен минеральным составом граната — в частности, альмандин-пироповым гранатом.

Песок на таких пляжах может иметь разные оттенки — от лаванды до пурпура — в зависимости от того, как именно образовался гранат и смешанный ли он с другими минералами. В канадской провинции Саскачеван находится побережье под названием Пляж Фиолетовых Песков, расположенное в провинциальном парке Кендл-Лейк, где песок может переливаться множеством цветов.

Яркие оттенки песка объясняются наличием граната, принесенного ледниками из Канадского щита, осевшего в мелководных участках озера. Цвета становятся особенно заметными после сильного ветра или больших волн, перемешивающих песок, а количество окрашенного песка может изменяться в зависимости от времени года.

Купаться на пляжах с фиолетовым песком, как правило, безопасно — гранат не представляет угрозы для здоровья.

