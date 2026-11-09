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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Как это — чувствовать себя неудачником?»: Трамп убежал от вопроса о поражении республиканцев

Дональд Трамп не стал отвечать на неудобный вопрос журналиста о поражении республиканцев на выборах в Конгресс.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Трамп убежал от вопроса журналиста

Трамп убежал от вопроса журналиста / © Associated Press

Президента США Дональда Трампа застал врасплох вопрос журналиста о том, как это чувствуется, — проиграть? Вопрос касался поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Трамп решил проигнорировать журналиста и уйти от вопроса в буквальном смысле.

Видео публикует Clash Report.

Трамп ушел от вопроса журналиста о поражении на выборах в Конгресс

Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября, у стен Белого дома именно тогда, когда Трамп общался с прессой перед вылетом во Флориду.

Журналист поинтересовался чувствами Трампа по поводу поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс.

«Как это — чувствовать себя неудачником, господин президент?», — бросил журналист.

Но Трамп решил не отвечать на вопросы и уйти от журналистов.

Эмоциональная реакция президента США развернулась на фоне болезненного поражения его соратников: 3 ноября демократы одержали убедительную победу, перехватив контроль над обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей.

Они выбороли первенство даже в тех штатах, которые десятилетиями считались надежными форпостами Республиканской партии.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью программе 60 Minutes уклонился от ответа на вопрос, кому он больше доверяет — Владимиру Зеленскому или Владимиру Путину, отметив лишь, что хорошо ладит с обоими.

В то же время он убежден, что война в Украине завершится в ближайшее время и исключительно благодаря его усилиям, хотя достижению договоренностей мешает «огромная ненависть» между сторонами.

Трамп также заявил о якобы неуважении к России во время первой встречи украинского и российского президентов. В то же время, американский лидер возразил, что Путин пытается его обмануть, подчеркнув, что именно он вводил самые жесткие санкции против Москвы.

Также Трамп отверг обвинения в том, что отменял санкции в отношении российского дизельного топлива.

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