Как Европа должна вести переговоры с Россией: Австрия представила план из четырех пунктов

Австрия подготовила план для переговоров по России / © Фото из открытых источников

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Официальная Вена предложила инициативу относительно того, какими полномочиями должны обладать представители Европы на переговорах с Россией. Документ содержит четыре блока заданий.

Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, пишет «Европейская правда».

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Австрия имеет предложение по переговорам Европы с РФ

Глава МИД одобрительно отозвалась о договоренности Европейского совета, который утвердил участников от Европы для переговорного процесса по прекращению боевых действий.

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По ее убеждению, далее эту тему следует вернуть в повестку дня глав МИД Европы, чтобы определить делегатам предметный перечень задач.

«С этой целью мы, Австрия, заранее подали документ, в котором изложено вполне конкретное предложение о содержательном мандате — то есть не вопрос „кто“, а вопрос конкретного „что“ (должна обсуждать европейская команда — ред.)», — заявила Майнль-Райзингер.

Австрийская концепция опирается на четыре базовых «столба».

«Это политическое направление; это направление, касающееся вопросов безопасности, в том числе мониторинга, соблюдения перемирия; это гуманитарное направление, чтобы объединить усилия для поддержки Украины, особенно зимой, а также, например, вернуть похищенных детей; и, в конце концов, это экономическое направление — вопрос того, как мы можем использовать санкции или другие экономические меры как рычаги для переговоров», — добавила министр иностранных дел Австрии.

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Она призвала не тянуть с рассмотрением этих предложений, а немедленно обменяться мнениями, чтобы окончательно согласовать содержательный мандат.

Мирные переговоры: последние новости

Напомним, Европейский Союз и пять европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — решили делегировать своих советников по национальной безопасности для участия в технических переговорах по прекращению войны РФ против Украины.

Такое решение было принято после встреч в Дублине, хотя вопрос представительства Европы на высшем политическом уровне до сих пор остается открытым.

Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в преддверии саммита G20 в США — 14–15 декабря, которому будут передовать встреча «Коалиции желающих» и саммит АТЭС в Китае, где Дональд Трамп может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином.

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