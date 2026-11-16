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Как Европа должна вести переговоры с Россией: Австрия представила план из четырех пунктов
Вена настаивает на четырех ключевых направлениях, включая безопасность, поддержку Украины, гуманитарные вопросы и санкции.
Официальная Вена предложила инициативу относительно того, какими полномочиями должны обладать представители Европы на переговорах с Россией. Документ содержит четыре блока заданий.
Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, пишет «Европейская правда».
Австрия имеет предложение по переговорам Европы с РФ
Глава МИД одобрительно отозвалась о договоренности Европейского совета, который утвердил участников от Европы для переговорного процесса по прекращению боевых действий.
По ее убеждению, далее эту тему следует вернуть в повестку дня глав МИД Европы, чтобы определить делегатам предметный перечень задач.
«С этой целью мы, Австрия, заранее подали документ, в котором изложено вполне конкретное предложение о содержательном мандате — то есть не вопрос „кто“, а вопрос конкретного „что“ (должна обсуждать европейская команда — ред.)», — заявила Майнль-Райзингер.
Австрийская концепция опирается на четыре базовых «столба».
«Это политическое направление; это направление, касающееся вопросов безопасности, в том числе мониторинга, соблюдения перемирия; это гуманитарное направление, чтобы объединить усилия для поддержки Украины, особенно зимой, а также, например, вернуть похищенных детей; и, в конце концов, это экономическое направление — вопрос того, как мы можем использовать санкции или другие экономические меры как рычаги для переговоров», — добавила министр иностранных дел Австрии.
Она призвала не тянуть с рассмотрением этих предложений, а немедленно обменяться мнениями, чтобы окончательно согласовать содержательный мандат.
Мирные переговоры: последние новости
Напомним, Европейский Союз и пять европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — решили делегировать своих советников по национальной безопасности для участия в технических переговорах по прекращению войны РФ против Украины.
Такое решение было принято после встреч в Дублине, хотя вопрос представительства Европы на высшем политическом уровне до сих пор остается открытым.
Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в преддверии саммита G20 в США — 14–15 декабря, которому будут передовать встреча «Коалиции желающих» и саммит АТЭС в Китае, где Дональд Трамп может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином.