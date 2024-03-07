Как Финляндия помогает Украине бороться с российскими оккупантами: объяснила посол

Финляндия с первых дней полномасштабного вторжения показывает действиями, что она является одним из самых надежных партнеров Украины.
Финляндия продолжает работу над инициативой президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности. Финское правительство приняло решение о "всеобъемлющей помощи" от страны до 2027 года.
Об этом в интервью "Укринформ" рассказала посол Украины в Финляндии Ольга Диброва.
По ее словам, Финляндия с первых дней полномасштабного вторжения обосновывает действиями, что она является одним из самых надежных партнеров Украины.
"Для иллюстрации системности и долгосрочного характера помощи в области безопасности напомню, что в мае прошлого года новое правительство Финляндии разработало программу на 2023-2027 годы, в которой четко определено, что Украина – это главный получатель всеобъемлющей помощи Финляндии. Наряду с этим в правительственной программе также определена активная роль Финляндии в укреплении экономической изоляции России, привлечении ее к ответственности за совершенные в Украине преступления и разрушения, в частности — в форме направления замороженных российских активов на восстановление Украины", — рассказала Ольга Диброва.
Она также добавила, что по состоянию на март 2024 уже готовится 23-й пакет оборонной помощи. Кроме того, в конце прошлого года правительство страны одобрило решение о долгосрочных инвестициях в производство боеприпасов, прежде всего, учитывая значительные потребности Украины.
“Финляндия также является одним из активных партнеров в плане реализации Формулы мира Президента Зеленского, в частности, ее восьмого пункта по оценке и преодолению экологического ущерба. Что касается сегодняшних реалий – как вы знаете, 1 марта прошла инаугурация нового президента Финляндии. В своей речи на церемонии Александр Стубб четко заявил, что Украина борется за всех, кто верит в либеральную демократию, и что партнеры должны стоять рядом с Украиной и продолжать помогать ей столько, сколько потребуется. Команда нового президента на этой неделе только приступила к работе. Однако уже могу заверить, что мы тесно координируем с финской стороной видение дальнейших шагов, и в ближайшее время будут конкретные очертания нашей совместной интенсивной работы”, — подчеркнула Ольга Диброва.
Напомним, что Финляндия не устанавливала никаких ограничений относительно своего оружия, которое передала Украине, поэтому ВСУ могут использовать предоставленное оружие также на территории России.
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