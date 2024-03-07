Как Финляндия помогает Украине бороться с российскими оккупантами: объяснила посол

Финляндия продолжает работу над инициативой президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности. Финское правительство приняло решение о "всеобъемлющей помощи" от страны до 2027 года.

Об этом в интервью "Укринформ" рассказала посол Украины в Финляндии Ольга Диброва.

По ее словам, Финляндия с первых дней полномасштабного вторжения обосновывает действиями, что она является одним из самых надежных партнеров Украины.

"Для иллюстрации системности и долгосрочного характера помощи в области безопасности напомню, что в мае прошлого года новое правительство Финляндии разработало программу на 2023-2027 годы, в которой четко определено, что Украина – это главный получатель всеобъемлющей помощи Финляндии. Наряду с этим в правительственной программе также определена активная роль Финляндии в укреплении экономической изоляции России, привлечении ее к ответственности за совершенные в Украине преступления и разрушения, в частности — в форме направления замороженных российских активов на восстановление Украины", — рассказала Ольга Диброва.

Она также добавила, что по состоянию на март 2024 уже готовится 23-й пакет оборонной помощи. Кроме того, в конце прошлого года правительство страны одобрило решение о долгосрочных инвестициях в производство боеприпасов, прежде всего, учитывая значительные потребности Украины.

“Финляндия также является одним из активных партнеров в плане реализации Формулы мира Президента Зеленского, в частности, ее восьмого пункта по оценке и преодолению экологического ущерба. Что касается сегодняшних реалий – как вы знаете, 1 марта прошла инаугурация нового президента Финляндии. В своей речи на церемонии Александр Стубб четко заявил, что Украина борется за всех, кто верит в либеральную демократию, и что партнеры должны стоять рядом с Украиной и продолжать помогать ей столько, сколько потребуется. Команда нового президента на этой неделе только приступила к работе. Однако уже могу заверить, что мы тесно координируем с финской стороной видение дальнейших шагов, и в ближайшее время будут конкретные очертания нашей совместной интенсивной работы”, — подчеркнула Ольга Диброва.

Напомним, что Финляндия не устанавливала никаких ограничений относительно своего оружия, которое передала Украине, поэтому ВСУ могут использовать предоставленное оружие также на территории России.

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