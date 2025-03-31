Как Германия готовится к войне: стали известны интересные детали

Военные Бундесвера / © Архів

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Еще несколько лет назад основным нарративом для Германии было «держаться подальше от милитаризма». Однако времена меняются — после полномасштабного вторжения и заявлений со стороны США немцы начали менять подход к финансированию своих войск и готовности армии к войне.

Об этом говорится в материале BBC.

Немецкая армия, бундесвер, недавно получила разрешение на значительное увеличение инвестиций.

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Главнокомандующий вооруженными силами страны заявил ВВС, что это финансовое подкрепление крайне необходимо, поскольку он считает, что российская агрессия не остановится на Украине.

«Нам угрожает Россия. Нам угрожает Путин. Мы должны сделать все необходимое, чтобы сдержать это», — говорит генерал Карстен Бройер.

Генерал предупреждает, что НАТО должно быть готово к возможному нападению уже через четыре года.

«Дело не в том, сколько времени мне нужно, а в том, сколько времени Путин дает нам, чтобы подготовиться, — прямо заявляет Бройер. — И чем скорее мы будем готовы, тем лучше».

Поворот

Полномасштабное вторжение России в Украину коренным образом изменило образ мышления в Германии.

В течение десятилетий немцев воспитывали в духе отказа от военного могущества, с острым осознанием роли Германии как агрессора в Европе в прошлом.

«Мы развязали две мировые войны. Хотя с момента окончания Второй мировой прошло 80 лет, идея о том, что немцы должны держаться в стороне от конфликтов, до сих пор глубоко укоренена в сознании многих», — объясняет Маркус Цинер из Немецкого фонда Маршалла в Берлине.

Некоторые до сих пор настороженно относятся ко всему, что может казаться милитаризмом, а вооруженные силы Германии хронически недофинансировались.

«Есть голоса, которые предостерегают — действительно ли мы движемся в правильном направлении? Правильно ли мы оцениваем угрозу?»

В отношении России Германия придерживалась особого подхода.

Пока такие страны как Польша и государства Балтии предостерегали мир от чрезмерного сближения с Москвой и увеличивали собственные оборонные бюджеты, Берлин во время правления бывшего канцлера Ангелы Меркель верил в сотрудничество.

Германия представляла, что через тесные экономические связи и сотрудничество с Россией якобы осуществляет ее демократизацию. Но Россия взяла деньги — и все равно вторглась в Украину.

В феврале 2022 года ошеломленный канцлер Олаф Шольц объявил о кардинальном изменении национальных приоритетов — Zeitenwende («переломный момент»).

Тогда он пообещал выделить 100 миллиардов евро на укрепление армии и сдерживание «военных преступников типа Путина». Но генерал Бройер считает, что этого недостаточно.

«Мы немного залатали ямы, — говорит он, — но ситуация действительно очень плохая».

В отличие от немецких расходов на оборону, Бройер указывает на масштабное финансирование Россией своего оборонного комплекса. Страна вкладывает средства как на нужды фронта в Украине, так и на будущее.

Генерал также подчеркивает гибридную войну России: от кибератак до саботажа, а также наличие неустановленных дронов над неиецкими военными объектами.

К этому добавляется агрессивная риторика Владимира Путина, и генерал Бройер считает, что это «действительно опасная смесь».

«В отличие от западного мира Россия не мыслит категориями. Это не о мирном времени и войне, это континуум: начнем с гибридной войны, потом эскалация, потом снова понижение. Вот что заставляет меня думать, что мы имеем дело с реальной угрозой», — говорит он.

Бройер утверждает, что Германия должна действовать быстро.

«Слишком мало всего»

Резкая оценка главнокомандующего вооруженными силами по текущему состоянию немецкой армии совпадает с недавним отчетом в парламенте. В нем было отмечено, что Бундесверу «не хватает всего».

Автор отчета уполномоченная по обороне Ева Хегль обнаружила критическую нехватку — от боеприпасов и солдат, вплоть до разрушенных казарм. Она оценила бюджет только на работы по ремонту в около 67 миллиардов евро.

Повышение лимита долга, позволяющее армии одалживать средства — теоретически без ограничений — позволит получить «стабильную линию» финансирования для начала решения этих проблем, говорит генерал Бройер.

Исторический шаг с предложением увеличения финансирования войск сделал Фридрих Мерц именно перед роспуском парламента после февральских выборов. Эта поспешность вызвала некоторые вопросы.

Новый парламент, с антимилитаристским левым крылом и пророссийским крайне правым, возможно, был бы менее благосклонен.

Но «поворот», начатый Германией в 2022 году, получил новый импульс в этом году.

Недавний опрос YouGov показал, что 79% немцев до сих пор считают Владимира Путина «очень» или «достаточно» опасным для европейского мира и безопасности.

74% сказали то же самое о Дональде Трампе.

Опрос был проведен после выступления в Мюнхене, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу и ее ценности.

«Это был четкий сигнал, что в Соединенных Штатах что-то фундаментально изменилось, — говорит Маркус Цинер. — Мы не знаем, куда двигаются США, но мы знаем, что вера в то, что мы можем полностью полагаться на американскую защиту в вопросе нашей безопасности исчезла».

«Готовы ли вы к войне?»

Бундесвер имеет только один постоянный центр набора — небольшое здание, расположенное между аптекой и магазином обуви рядом с вокзалом Фридрихштрассе в Берлине.

С манекенами в камуфляже в окне и слоганами типа «круто и остро», он пытается привлечь мужчин и женщин служить в армии, но ежедневно получает всего несколько звонков.

Германия планировала увеличить количество войск на 20 000 солдат и снизить средний возраст с 34 лет, но не смогла этого сделать.

Но амбиции генерала Бройера гораздо больше. Он сказал BBC, что Германия нуждается в дополнительных 100 000 солдатах, чтобы адекватно защитить себя и восточный фланг НАТО — всего 460 000, включая резервистов. Поэтому он настаивает, что возвращение в военную службу «совершенно» необходимо.

«Вы не получите эти 100 000 без того или иного варианта призыва, — сказал генерал. — Мы не должны определять сейчас, какая модель это обеспечит. Для меня важно только то, чтобы мы получили солдат».

Эта дискуссия только началась.

Генерал Бройер явно берет на себя лидерство по ускорению и дальнейшему развитию «поворота» Германии. У него легкий и привлекательный стиль общения и ему нравится посещать региональные городские собрания и задавать аудитории вопросы: «Вы готовы к войне?»

Однажды женщина обвинила его в том, что он пугает ее.

«Я ответил — это не я вас пугаю, это другой человек!» — вспоминает он свой ответ. Он имел в виду Владимира Путина.

Два «будильника» — угроза со стороны России и изоляционистская, отстраненная позиция Соединенных Штатов — теперь звучат громко для Германии, считает генерал. И их нельзя игнорировать.

«Теперь каждый из нас понимает, что нам нужно меняться», — резюмировал генерал Бройер.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой США то, что они сняли со стола переговоров два важных вопроса по Украине — ее членство в НАТО и территориальную целостность.