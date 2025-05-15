Как Германия планирует наказать РФ в случае отказа остановить боевые действия: подробности

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна вместе с союзниками работает над расширением санкций против Российской Федерации в ответ на ее отказ приостановить боевые действия.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZEIT.

«На уровне глав государств и правительств мы договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности», — сказал Мерц.

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По его словам, речь идет о дальнейших ограничениях в таких сферах, как энергетический сектор, банковская система, а также санкции против физических лиц и возможной заморозке или конфискации активов.

Относительно потенциальной конфискации замороженных российских средств Мерц отметил, что обсуждения еще продолжаются. «Если удастся мобилизовать средства на чистой правовой основе — Германия это сделает», — заявил канцлер.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о достижении согласия в отношении 17-го пакета санкций Европейского Союза против России.

По ее словам, санкции направлены на уменьшение способности России финансировать войну против Украины, в частности, из-за новых ограничений на высокотехнологичные компоненты военного назначения и морскую транспортировку нефти в обход ограничений Запада.

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