- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 590
- Время на прочтение
- 1 мин
Как Германия планирует наказать РФ в случае отказа остановить боевые действия: подробности
Мерц предостерег, что такой шаг несет определенные риски для европейского финансового рынка, поэтому требует максимально взвешенного подхода.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна вместе с союзниками работает над расширением санкций против Российской Федерации в ответ на ее отказ приостановить боевые действия.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZEIT.
«На уровне глав государств и правительств мы договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности», — сказал Мерц.
По его словам, речь идет о дальнейших ограничениях в таких сферах, как энергетический сектор, банковская система, а также санкции против физических лиц и возможной заморозке или конфискации активов.
Относительно потенциальной конфискации замороженных российских средств Мерц отметил, что обсуждения еще продолжаются. «Если удастся мобилизовать средства на чистой правовой основе — Германия это сделает», — заявил канцлер.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о достижении согласия в отношении 17-го пакета санкций Европейского Союза против России.
По ее словам, санкции направлены на уменьшение способности России финансировать войну против Украины, в частности, из-за новых ограничений на высокотехнологичные компоненты военного назначения и морскую транспортировку нефти в обход ограничений Запада.