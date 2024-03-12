Как государственный флаг спас украинку и палестинцев в Секторе Газа – невероятная история

Главное управление разведки Минобороны Украины отвечает за спасение украинцев из Сектора Газа. На днях Украина эвакуировала еще 60 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Всего с октября 2023 года по март 2024 года из Сектора Газа были эвакуированы 375 граждан Украины и членов их семей.

Во время недавней эвакуации, которая состоялась 7 и 8 марта, гражданке Украины Татьяне вместе с семьей помог спастись государственный сине-желтый флаг.

"Мой украинский флаг был моим талисманом. Когда я выбегала, я успела его накинуть на плечи, даже сумки с вещами не успела собрать, потому что выбегали буквально в горячей обстановке: все горело, разбиты дома. Началась сильная бомбежка. Разбомбили второй и третий этаж нашего дома. Мы выбежали на улицу прямо под бомбами. И вот мы держали этот флаг. Даже палестинский народ, который увидел этот флаг, они спрашивали, чей это флаг. И мой муж с гордостью отвечал: Это флаг Украины. Они подходили к нам, потому что у них была надежда, что под украинским флагом по ним не попадут снаряды, они не погибнут. И мы маленькой группой пришли на другую территорию. Мы нашли карету с лошадью. Дорога была трудной, было страшно, и мы с поднятым украинским флагом добрались до места, где было безопасно. Я благодарю нашу страну за то, что группа наших ребят (ГУР - ред.) нас вытащили из смерти к жизни. Спасибо Главному управлению разведки", - рассказала украинка.

В разведке Украины добавили, что миссия по спасению украинцев из Сектора Газа продолжается.

Напомним, первую группу украинцев эвакуировали из Сектора Газа в ноябре 2023 года.

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