Как государственный флаг спас украинку и палестинцев в Секторе Газа – невероятная история

ГУР продолжает миссию по спасению украинцев из Сектора Газа.
Главное управление разведки Минобороны Украины отвечает за спасение украинцев из Сектора Газа. На днях Украина эвакуировала еще 60 граждан.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Всего с октября 2023 года по март 2024 года из Сектора Газа были эвакуированы 375 граждан Украины и членов их семей.
Во время недавней эвакуации, которая состоялась 7 и 8 марта, гражданке Украины Татьяне вместе с семьей помог спастись государственный сине-желтый флаг.
"Мой украинский флаг был моим талисманом. Когда я выбегала, я успела его накинуть на плечи, даже сумки с вещами не успела собрать, потому что выбегали буквально в горячей обстановке: все горело, разбиты дома. Началась сильная бомбежка. Разбомбили второй и третий этаж нашего дома. Мы выбежали на улицу прямо под бомбами. И вот мы держали этот флаг. Даже палестинский народ, который увидел этот флаг, они спрашивали, чей это флаг. И мой муж с гордостью отвечал: Это флаг Украины. Они подходили к нам, потому что у них была надежда, что под украинским флагом по ним не попадут снаряды, они не погибнут. И мы маленькой группой пришли на другую территорию. Мы нашли карету с лошадью. Дорога была трудной, было страшно, и мы с поднятым украинским флагом добрались до места, где было безопасно. Я благодарю нашу страну за то, что группа наших ребят (ГУР - ред.) нас вытащили из смерти к жизни. Спасибо Главному управлению разведки", - рассказала украинка.
В разведке Украины добавили, что миссия по спасению украинцев из Сектора Газа продолжается.
Напомним, первую группу украинцев эвакуировали из Сектора Газа в ноябре 2023 года.
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