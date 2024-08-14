Как готовилось наступление на Курскую область: New York Times узнали интересные подробности

Украинские Вооруженные силы готовили план прорыва в Курскую область в строжайшей секретности. Об операции было известно немного нескольким людям. Офицеры узнали наступление за три дня его начала, а рядовые – только за сутки.



Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Журналист NYT Эндрю Крамер сделал репортаж с украино-российской границы вблизи Суджи. По его словам, на этом участке фронта заметны следы недавнего боя и свидетельство того, что российских пограничников и срочников застали врасплох: на асфальте валяются бронежилеты, на полу в помещениях видны пятна крови и разбросанные бинты, а несколько украинских военных вытаскивали из-под завалов тела погибших русских солдат и складывали их в мешки для трупов.

Украинские войска прорвали слабо защищенную границу РФ и продвинулись на десятки километров вглубь территории страны-агрессоры. Авторы NYT считают, что таким образом Киев изменил ход войны. Особенно на фоне ситуации, в которой ВСУ оказались в последний год, пытаясь сдержать продвижение российских войск на востоке Украины.

По словам заместителя командира одной из украинских бригад, с которым удалось пообщаться журналистам NYT, о планах наступления знал лишь ограниченный круг военных. Старшим офицерам рассказали о подготовке вторжения только за три дня до, а рядовые вообще узнали, что отправятся в РФ, за день до атаки.

По мере того как новость о наступлении распространялась среди военных, командиры полагались на благоразумие солдат и не отбирали у них телефоны. Во время подготовки бронетехнику хоронили в лесах, передвижение войск маскировали под учебу и тренировку, а солдатам пришлось ночевать в заброшенных домах пограничных сел, говорится в статье.

По данным NYT, стратегия ВСУ заключалась в том, чтобы быстро прорваться через границу и дальше продвигаться по дорогам и блокировать контратаки россиян, используя преимущества ландшафта. В Курской области поля перемежаются с озерами и болотами, а это, по замыслу командования ВСУ, должно было ограничить возможности оккупантов передвигаться по бездорожью.

"Это удар по авторитету России, считающей себя империей-победительницей. Мы создали буферную зону внутри этой страны",- сказал собеседник журналистов.

Секретность, в которой проводили подготовку пришествия, имела первостепенное значение. Авторы NYT считают, что украинские власти сделали соответствующие выводы после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года на юге Украины, подготовка к которому широко анонсировалась в СМИ. После прорыва в Курской области власти Украины почти неделю напрямую не комментировали атаку.

Во время подготовки к "прорыву" власти Украины срочно эвакуировали людей, проживающих вдоль границы с Курской. В свою очередь РФ ответила на вторжение обстрелом пограничных населенных пунктов. По состоянию на 12 августа с приграничных территорий Сумской области вывезли около 20 тысяч человек.

Напомним, аналитики ISW сообщили, какую территорию контролируют ВСУ в Курской области. Американские специалисты пишут о более чем 40 населенных пунктах, но украинские власти называют совсем другую цифру.

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